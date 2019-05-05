Обстрелы Израиля не испугали организаторов «Евровидения»

Международный песенный конкурс «Евровидение» в Тель-Авиве пройдет как планировалось, изменений в месте или времени его проведения не будет, несмотря на ситуацию вокруг сектора Газа, сообщила израильская корпорация общественного вещания «Кан».

«В соответствии с указаниями управления тыла все события конкурса «Евровидение» пройдут как планировалось, без изменений. Подготовка проходит в рутинном режиме», – передает ТАСС сообщение корпорации.

Отмечается, что в настоящее время продолжаются репетиции участников «Евровидения». «Артисты и делегации счастливы, что находятся в Тель-Авиве и представляют свои страны», – говорится в заявлении.

Напомним, за минувшие сутки группировки сектора Газа выпустили по Израилю около 430 ракет и мин. Еврейское государство ответило ударами по 220 целям. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против боевиков в секторе Газа.

Два полуфинала «Евровидения-2019» пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая 2019 года, финал конкурса состоится там же 18 мая.