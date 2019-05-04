По Израилю из сектора Газа выпустили 200 ракет

Радикалы из сектора Газа с утра субботы, 4 мая, запустили по Израилю не менее 200 ракет, десятки из них перехватила система противовоздушной обороны «Железный купол», сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

По данным израильской полиции, в результате ракетных обстрелов ранения получили двое израильтян, передает ТАСС.

Сирены воздушной тревоги продолжают звучать в настоящий момент во многих городах на юге Израиля.

В ответ на ракеты Израиль поразил более 30 военных целей радикальных организаций ХАМАС и «Исламский джихад» в секторе Газа, включая тренировочные базы, оружейные цеха и тоннель в южной части анклава.

Кроме того, израильские военные два КПП на границе с анклавом и упразднили зону для рыбной ловли для палестинцев у его побережья.

Ранее в субботу израильские танки и авиация начали наносить удары по целям радикальных палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» в ответ на запуск ракет по территории еврейского государства.