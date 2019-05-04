Израильские танки и авиация нанесли удары по сектору Газа

Израильские военные начали наносить удары по целям радикальных палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» в ответ на запуск ранее в этот день более 90 ракет по территории еврейского государства, об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

«К настоящему моменту более 10 террористических целей были поражены при помощи танков и самолетов», – передает ТАСС сообщение израильских военных.

Ранее в субботу сообщалось, что радикалы из сектора Газа запустили больше 50 ракет в сторону Израиля. Система ПВО «Железный купол» перехватила десятки из них.