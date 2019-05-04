Больше 50 ракет запустили из сектора Газа по Израилю

Радикалы из сектора Газа запустили больше 50 ракет в сторону Израиля; система ПВО «Железный купол» перехватила десятки из них, сообщила пресс-служба армии страны.

В распространенном военными коммюнике говорится, что «более 50 запусков ракет было осуществлено из сектора Газа по израильской территории», передает ТАСС.

Указывается, что «система ПВО «Железный купол» перехватила десятки из них».

Сообщается также, что израильская авиация атакует ракетные установки в северной части сектора Газа, передает РИА «Новости».

Военные говорят о сиренах в поселках региональных советов Шаар ха-Негев, Сдот Негев, Хоф-Ашкелон, 25-тысячном городе Сдероте.

Мобильное приложение, оповещающее население о обстрелах, сообщает об угрозе в Ашкелоне и Нетивоте.

Ранее в субботу сообщалось, что израильские военные засекли запуск ракеты по территории еврейского государства из сектора Газа.