Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля

Сирены оповещения о ракетных обстрелах сработали в районах на юге Израиля, прилегающих к сектору Газа, сообщила пресс-служба армии страны.

В распространенном военными коммюнике говорится, что «в городе Сдерот и региональном совете Шаар ха-Негев (близ сектора Газа на юге Израиля) сработали сирены воздушной тревоги, передает ТАСС.

Ранее израильские военные засекли запуск ракеты по территории еврейского государства из сектора Газа.

Государственное радио «Кан» сообщает, что ракета упала близ разделительного забора у границы; жертв и разрушений в результате инцидента нет.

Израильские военные сообщали, что «после оценки ситуации было принято решение блокировать районы и дороги, прилегающие к забору безопасности» на границе с Газой.

Отмечается, что в пятницу в этом районе в результате огня со стороны сектора ранения получили двое израильских военнослужащих.