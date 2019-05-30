Кремль не получил приглашения на торжества по высадке союзников в Нормандии

Кремль не получал приглашение на годовщину высадки союзников в Нормандии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы пока не получали никакого приглашения, по крайней мере, в Кремле. Я не знаю, передавалось ли что-то по дипканалам, но в Кремле мы пока ничего не получали», – сказал представитель Кремля, передает РИА «Новости».

6 июня во Франции пройдут торжественные мероприятия в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии, на которые приглашены многие мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп.

В администрации французского лидера ранее сообщали, что не направляли приглашение президенту России Владимиру Путину, так как председателем на церемонии будет премьер Франции.

При этом в Кремле отмечали, что у Путина нет планов по участию в мероприятиях во Франции, посвященных годовщине высадки союзников в Нормандии.

Между тем в российском посольстве во Франции на прошлой неделе сообщили, что Россия получила циркулярную ноту с приглашением на торжества в Нормандии.