Путин не поедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии

Президент Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, посвященных 75-летию высадки союзников в Нормандии, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет», – сказал он, отвечая на вопрос, есть ли в планах президента поездка в июне в Нормандию, передает РИА «Новости».

Пять лет назад Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников, в рамках этих мероприятий он провел две беседы с президентом США, этот пост тогда занимал Барак Обама.

Нынешний президент США Дональд Трамп, как сообщают американские СМИ, заявил в четверг, что посетит Нормандию, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск во Франции.

Союзные войска начали высаживаться на севере Франции в Нормандии 6 июня 1944 года, открыв «второй фронт» против нацистских войск в Европе. Высадка стала крупнейшей в истории десантной операцией.