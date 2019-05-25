Россию с запозданием пригласили на торжества по годовщине высадки в Нормандии

Россию пригласили на торжества по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии, подтвердили в российском посольстве во Франции.

«Россия получила циркулярную ноту с приглашением на торжества в Нормандии», – сообщили в дипмиссии, передает РИА «Новости».

Напомним, 6 июня во Франции пройдут торжественные мероприятия в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии, на которые приглашены многие мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп.

В администрации французского лидера ранее сообщали, что не направляли приглашение президенту России Владимиру Путину, так как председателем на церемонии будет премьер Франции.

При этом сам российский лидер заявлял, что не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, посвященных годовщине высадки союзников в Нормандии.