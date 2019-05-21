Франция подтвердила, что не приглашала Путина на годовщину высадки в Нормандию

Приглашение на торжества по случаю 75-летия высадки союзных войск в Нормандии не направляли президенту России Владимиру Путину, так как председателем на церемонии будет премьер Франции, сообщили в администрации французского лидера.

«Президент Путин не был приглашен, так как возглавлять международную церемонию, которая пройдет в Нормандии, будет премьер-министр (Франции Эдуар Филипп)», – пояснили в Елисейском дворце, передает РИА «Новости».

Там не ответили на вопрос о том, направляли ли приглашения другим представителям России.

Напомним, 6 июня во Франции пройдут торжественные мероприятия в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии, на которые приглашены многие мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Путин не планирует участвовать в мероприятиях во Франции, посвященных годовщине высадки союзников в Нормандии.