Шойгу прибыл с визитом в Японию

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Японию, где примет участие в консультациях глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран, а также проведет двусторонние переговоры с министром обороны страны Такэси Ивая.

«В повестку дня российско-японского диалога включены вопросы глобальной и региональной безопасности, военно-политической обстановки в регионе», – сообщила пресс-секретарь министра обороны России Россияна Марковская, слова которой приводит ТАСС.

Марковская сообщила, что также будут обсуждены «состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в военной области».

Напомним, на прошлой неделе в Токио открылся форум «Транссиб для Японии», а также подвели итоги переговоров по совместной деятельности на Курилах.

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