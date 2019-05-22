В Токио рассказали о переговорах по совместной деятельности на Курилах

Представитель МИД Японии рассказал об итогах заседаний рабочих групп по вопросам совместной экономической деятельности на Курилах; стороны продвинулись в понимании позиций друг друга и договорились продолжать работу в конструктивном ключе.

Заседания рабочих групп на уровне глав департаментов и глав отделов состоялись в Москве 20 и 21 мая, передает РИА «Новости».

Заседание 20 мая прошло на уровне глав отделов и «было посвящено юридическим сторонам (совместной экономической деятельности)».

«Это первое заседание по совместной экономической деятельности на таком уровне. Были проведен откровенный и конструктивный обмен мнениями. Кроме того, это первое заседание, специально посвященное юридическим вопросам», – сказал сотрудник МИД Японии.

Подчеркивается, что «в результате переговоров в некоторой степени продвинулось взаимопонимание позиций друг друга», однако «это не тот случай, когда можно достичь решение за один раз».

21 мая прошло «заседание рабочей группы на уровне глав департаментов о передвижении людей в виду совместной экономической деятельности на четырех северных островах».

«Была проведена конкретная дискуссия, направленная на заключение рамочного соглашения для гладкой реализации проектов совместной экономической деятельности», – сказал представитель МИД.

Эксперты отмечают, что одним из серьезных препятствий при обсуждении возможностей совместной экономической деятельности является необходимость получения виз японскими бизнесменами и гражданами, что противоречит официальной позиции Японии.

Официальная позиция Токио заключается в том, что Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи являются японской территорией, потому для их посещения японские граждане не должны получать российскую визу.

Дипломат указал, что «стороны подтвердили намерение продолжать работу в конструктивном духе для скорейшего заключения рамочного соглашения, не нарушающего юридических позиций обеих сторон, на основании договоренностей, достигнутых в Нагато (между лидерами Японии и России в ходе визита Владимира Путина в 2016 году)».

«Стороны пришли к единому мнению и далее продолжать энергичные переговоры в рамках рабочей группы на уровне глав департаментов», – добавил он.

Напомним, договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах была достигнута между лидерами двух стран во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года.

В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности.

В 2017 и 2018 годах состоялись поездки представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить перспективы проектов.

Согласно договоренности, данная деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.

При этом в апреле 2019 года стало известно, что правительство Японии отказалось от идеи достичь соглашения с Россией по мирному договору, включающему проблему Южных Курил, к лету.

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