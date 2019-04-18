Стало известно об отказе Японии от сроков по курильскому соглашению

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18 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 15:45  |  vz.ru
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Китай ждет помощи от России в области авиации

Китай и Россия вместе прорекламируют конкурента Boeing и AirbusФото: Long Wei/ZUMA/Global Look Press
Впервые организатором авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском будет не только Россия, но и Китай. А главным экспонатом станет совместный российско-китайский проект широкофюзеляжного самолета CR-929, который обещает разрушить мировую дуополию Boeing и Airbus. Почему Пекин столь заинтересован в сотрудничестве с Москвой по данному направлению? Подробности...
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Вошедший в Черное море американский эсминец попал под прицел ВМФ России

Корабль-разведчик «Иван Хурс» стал соглядатаем эсминца «Росс» на ближайшие три неделиФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Вошедший в акваторию Черного моря американский эсминец «Росс» оказался под плотной слежкой российского ВМФ. К американцу приставлены сразу два конвоира – корвет «Василий Быков» и корабль-разведчик «Иван Хурс». С помощью каких технических средств наши моряки будут отслеживать каждый шаг «Росса»? И для каких целей мы следим за ним столь внимательно? Подробности...
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Почему россияне стали дольше жить

По мнению Геннадия Онищенко, на длину нашей жизни влияет даже то, что мы смотрим по ТВФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Россия побила новый рекорд по продолжительности жизни – средний россиянин живет уже почти 73 года. В среднем по этому показателю наша страна обогнала страны Восточной Европы. Такого успеха мы добились в результате сразу нескольких факторов – мужчины стали меньше пить. Женщины – реже делать аборты. Кроме того, в стране резко снизилась младенческая смертность. Но только ли дело в успехе врачей? Подробности...
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Запад уничтожает свою историю

Фото: кадр из видео
Снос памятников советским вождям и воинам-освободителям на Украине для многих выглядит как свидетельство уникального одичания местного населения. Однако тут украинцы не оригинальны. Война с памятниками – тайная или открытая – это остро модный политический тренд. Он захватывает все новые страны «победившей демократии».  Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Церковные диссиденты успешно решают дьявольскую задачу

Епископ Питирим (Творогов), епископ Русской православной церкви, епископ Душанбинский и Таджикистанский
Только безумец может желать гонений, чтобы очистить Церковь. Мужество – победить грех в самом себе, смелость – жить среди грешников, не осуждая их, а являя пример, которому они могли бы подражать. Подробности...
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Автомобиль для миллионеров дарит шанс экономике

Антон Любич, экономист
Мы годами воспринимали автомобильную промышленность как производителя максимально дешёвых «жестяных банок». Вряд ли русский фольклор родил о чём бы то ни было больше анекдотов, чем о «Жигулях». «Место-то проклятое». Подробности...
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Люди любят отнюдь не Сталина

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Народ реально изголодался по хотя бы какой-то правде. Пусть и жуткой, с запахом крови и стуком уносящихся в ГУЛАГ теплушек. Но что делать, если народ о другой «правде» не знает? Он начинает верить в кровавую. Нет ведь другой. Подробности...
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      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
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      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
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      Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
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            Стало известно об отказе Японии от сроков по курильскому соглашению

            18 апреля 2019, 14:55

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Правительство Японии отказалось от идеи достичь соглашения с Россией по мирному договору, включающему проблему Южных Курил, к лету этого года, сообщило агентство Киодо.

            Изначально Токио рассчитывал подписать соглашение по мирному договору и Курилам к июню этого года, когда Японию должен посетить президент России Владимир Путин для участия в саммите G20. Японская сторона рассчитывала, что в соглашении будет обозначена готовность Москвы передать Токио острова Шикотан и Хабомаи в рамках Совместной декларации от 19 октября 1956 года, но, как утверждает правительственный японский источник, переговоры по этому вопросу зашли в тупик, передает ТАСС.

            Источник добавил, что «перспектив какого-либо прогресса в этом направлении не наблюдается».

            Во вторник сообщалось, что представители России и Японии провели переговоры по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов, чтобы достичь соглашения, которое позволит беспрепятственно осуществлять там российско-японские проекты.

            В марте МИД Японии отказался разглашать оппозиции содержание переговоров о мирном договоре с Москвой.

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