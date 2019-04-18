Стало известно об отказе Японии от сроков по курильскому соглашению

Правительство Японии отказалось от идеи достичь соглашения с Россией по мирному договору, включающему проблему Южных Курил, к лету этого года, сообщило агентство Киодо.

Изначально Токио рассчитывал подписать соглашение по мирному договору и Курилам к июню этого года, когда Японию должен посетить президент России Владимир Путин для участия в саммите G20. Японская сторона рассчитывала, что в соглашении будет обозначена готовность Москвы передать Токио острова Шикотан и Хабомаи в рамках Совместной декларации от 19 октября 1956 года, но, как утверждает правительственный японский источник, переговоры по этому вопросу зашли в тупик, передает ТАСС.

Источник добавил, что «перспектив какого-либо прогресса в этом направлении не наблюдается».

Во вторник сообщалось, что представители России и Японии провели переговоры по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов, чтобы достичь соглашения, которое позволит беспрепятственно осуществлять там российско-японские проекты.

В марте МИД Японии отказался разглашать оппозиции содержание переговоров о мирном договоре с Москвой.

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