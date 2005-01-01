Токио отказался разглашать содержание переговоров о мирном договоре с Москвой

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18 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 09:03  |  vz.ru
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Как Крым строит свой бизнес в России

Симферопольский бизнесмен признался, что открытие завода по розливу питьевой воды – это была его детская мечтаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Бизнес в Крыму после воссоединения с Россией претерпел серьезные изменения в правовом поле. Однако предпринимательство стало одной из точек роста крымской экономики, о чем в украинский период полуостров мог только мечтать. Крымские бизнесмены рассказали, с какими трудностями столкнулись и какие возможности открыли для себя за эти годы.  Подробности...
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Офицер запаса в марте 2014 года спас Крым от «киевского сценария»

В дни «крымской весны» Владимир Коваленко не знал, вернется ли к своей семье живымФото: Алексей Павлишак/ТАСС
«Было тревожно и даже страшно, потому что не было никакой защиты, в любой момент в ситуацию могли вмешаться силовые структуры Украины, которые еще действовали на территории полуострова. Мы все время ожидали, что высадится какой-то военный десант», – рассказал газете ВЗГЛЯД Владимир Коваленко, активист «русской весны», вспоминая события пятилетней давности. Подробности...
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Получивший Героя России спецназовец стал жертвой грязной фальсификации

Герой России Владимир Ковтун стал жертвой интриг своих бывших сослуживцевФото: kremlin.ru
Грязная возня началась вокруг награждения званием Героя России легендарного спецназовца Владимира Ковтуна, участника операции по захвату в Афганистане первого ПЗРК «Стингер». Некоторые бывшие солдаты отряда, где служил офицер, утверждают, что столь высокой награды достоин вовсе не он. Другие и вовсе претендуют на свое первенство в захвате ценного трофея. Что в их словах правда, а что вымысел? Подробности...
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Грозит ли Сербии «цветная революция»

В сербском противостоянии патриоты находятся по обе стороны баррикадФото: SRDJAN SUKI/EPA/ТАСС
Противостояние между сербскими оппозиционерами и полицией дошло до штурма телецентра, драк и прорывов оцеплений. Могут ли беспорядки в Белграде перерасти в майдан, кто стоит за протестующими и может ли гипотетическая революция в Сербии навредить отношениям братской страны с Россией? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Если США не смогут защищать Аляску

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
За пять лет с момента присоединения Крыма про то, что это было незаконно, написали несколько энциклопедий. Но во всей «крымской» эпопее, если отбросить кучу спекуляций на истории, политике и праве, имеют значение только два фактора. Подробности...

В Латинской Америке назрел новый левый поворот

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
В 2000-х годах задача левых правительств Южной Америки сводилась к перераспределению ресурсов. Потом был мировой кризис. Перераспределять стало нечего и эксперимент закончился. И вот поворот влево совершает Мексика. Подробности...
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Семинарист, который стал советским фантастом

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
135 лет назад, 16 (4-го по старому стилю) марта родился Александр Беляев. Он написал 17 фантастических романов и десятки повестей и рассказов, его называли «русским Жюлем Верном», им восхищался Герберт Уэллс. Подробности...
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    Рекорды и достижения русских женщин

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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
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            Токио отказался разглашать содержание переговоров о мирном договоре с Москвой

               18 марта 2019, 06:58
            Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/
            Global Look Press
            Текст: Антон Никитин

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            Глава МИД Японии Таро Коно на заседании бюджетной комиссии верхней палаты парламента отказался по требованию оппозиции более конкретно рассказать о содержании переговоров с Россией касательно заключения мирного договора между странами.

            По его словам, страны «ведут сейчас переговоры на основе решения руководителей Японии и России об ускорении процесса выработки мирного договора», передает ТАСС.

            «Мы стремимся к договоренности, однако мне не хотелось бы обсуждать детали на публике. Мы договорились с министром иностранных дел России [Сергеем] Лавровым о том, что не будем предавать огласке содержание переговоров», – заявил глава МИД Японии.

            При этом он напомнил, что Токио в последнее время неоднократно заявлял протесты в связи с деятельностью вооруженных сил России на южной части Курил.

            На прошлой неделе правительство Японии по дипломатическим каналам заявило России о своем неудовольствии в связи с военными учениями, начавшимися на южной части Курильского архипелага. Кроме того, в конце февраля Япония выразила протест против визита спецпредставителя президента России Владимира Путина на Курилы.

            Ранее спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что территориальная проблема есть у Японии, но не у России, переговоры о передаче Курильских островов не ведутся.


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