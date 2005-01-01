Токио отказался разглашать содержание переговоров о мирном договоре с Москвой

Глава МИД Японии Таро Коно на заседании бюджетной комиссии верхней палаты парламента отказался по требованию оппозиции более конкретно рассказать о содержании переговоров с Россией касательно заключения мирного договора между странами.

По его словам, страны «ведут сейчас переговоры на основе решения руководителей Японии и России об ускорении процесса выработки мирного договора», передает ТАСС.

«Мы стремимся к договоренности, однако мне не хотелось бы обсуждать детали на публике. Мы договорились с министром иностранных дел России [Сергеем] Лавровым о том, что не будем предавать огласке содержание переговоров», – заявил глава МИД Японии.

При этом он напомнил, что Токио в последнее время неоднократно заявлял протесты в связи с деятельностью вооруженных сил России на южной части Курил.

На прошлой неделе правительство Японии по дипломатическим каналам заявило России о своем неудовольствии в связи с военными учениями, начавшимися на южной части Курильского архипелага. Кроме того, в конце февраля Япония выразила протест против визита спецпредставителя президента России Владимира Путина на Курилы.

Ранее спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что территориальная проблема есть у Японии, но не у России, переговоры о передаче Курильских островов не ведутся.