Токио не понравились военные учения России на юге Курил

Правительство Японии по дипломатическим каналам заявило России о своем неудовольствии в связи с военными учениями, начавшимися на южной части Курильского архипелага, сообщило информационное Киодо со ссылкой на японское посольство в Москве.

В японском дипломатическом представительстве уведомили, что в связи с этими учениями «России было сделано представление», передает ТАСС.

В МИД Японии также сообщили, что в Токио внимательно следят за военной активностью России на южной части Курил и тщательно собирают об этом информацию.

Во вторник начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) Александр Гордеев сообщил, что мотострелковые подразделения ВВО, дислоцированных в Сахалинской области, на учениях отработали ведение наступательных действий в сложных условиях боя.

«По условиям тактической обстановки передовые отряды условного противника высадились на береговую линию и заняли глубокую оборону для обеспечения подхода основных сил», – сообщил Гордеев.

Мотострелки под прикрытием танков Т-72Б и БМП-2 прорвали оборону «противника» и заняли выгодные позиции, чтобы нанести максимальные потери и лишить «неприятеля» возможности осуществлять маневры. Огневую поддержку подразделениям оказали гранатометчики и расчеты 120-мм минометов комплекса «Сани».

Напомним, в конце февраля Япония выразила протест против визита спецпредставителя президента России Владимира Путина на Курилы.

Днем ранее спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что территориальная проблема есть у Японии, но не у России, переговоры о передаче Курильских островов не ведутся.