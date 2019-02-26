Спецпредставитель Путина опроверг ведение переговоров о передаче Курил

Территориальная проблема есть у Японии, но не у России, переговоры о передаче Курильских островов не ведутся, заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Так называемая территориальная проблема существует и бытует в Японии, а не у нас», – заявил Иванов в рамках поездки на Курилы.

По его словам, некоторые СМИ спекулируют на этой теме, чтобы просто заполнить страницы своего издания, чтобы было о чем поговорить. «Но на самом деле за этим ничего нет, это все виртуально. А реальность заключается в том, что никаких переговоров ни о какой передаче и близко и в помине нет, хочу вас в этом заверить», – сказал он, передает РИА «Новости».

По словам Иванова, отсутствие мирного договора между Россией и Японией не очень хорошо, но не смертельно. «Живем 70 лет, слава богу, без мирного договора – ну и что, мир перевернулся? У нас есть дипломатические отношения, у нас есть торгово-экономические отношения, у нас даже есть инвестиционное сотрудничество», – сказал Иванов.

Он добавил, что между странами выстроены культурные, спортивные и гуманитарные связи. «Японцы приезжают сюда на могилы предков – пожалуйста, все нормально работает без визового режима. То есть я считаю, что отсутствие мирного договора – это не очень хорошо, но это и не смертельно. Жить можно. Семьдесят лет мы жили и дальше можем жить», – полагает Иванов.

Кроме того, Иванов признался, что у него иногда возникает вопрос, не эффективнее ли Москве вести переговоры по мирному договору с Японией не с Токио, а с другой страной.

«Совсем недавно один из американских генералов на вопрос «а что будет, если Россия передаст Японии Шикотан, планируете ли вы там создать американскую военную базу?»… вы слышали ответ американского генерала: пока не планируем. Я делаю ударение на слове «пока», – сказал Иванов.

Он также вспомнил еще один пример, когда «другой американский генерал сказал, что вообще-то остров Итуруп идеально подходит, оказывается, как место размещения системы противоракетной обороны против северокорейских ракет». «Нас за дурачков, наверно, держат. Каких северокорейских ракет? Это против российских ракет. Система ПРО направлена против РФ, а не против Ирана, Северной Кореи – это сказки для дурачков», – добавил Иванов.

Он напомнил также, что не так давно правительство Японии «после звонка из известной столицы известного государства» ввело дополнительные санкции против России. «До этого нам продавали специальное углеродное волокно, из которого мы делали так называемое «черное крыло», современное крыло для гражданского самолета МС-21. Создали нам большие проблемы. Нам теперь надо или самим это волокно делать, или в других странах закупать, это вызывает задержку в производстве гражданского самолета», – сообщил Иванов.

«Вы знаете, у меня иногда возникает вопрос: может быть, нам переговоры о мирном договоре с Японией вести не с Японией, а с другой страной? Это может быть эффективней», – добавил он.

Ранее посол России в Токио также опроверг обсуждение передачи южных Курил Японии.

Между тем, в середине февраля стало известно, что Япония может пересмотреть стратегию переговоров с Россией о заключении мирного договора.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, на что рассчитывает и на что готова пойти Япония, чтобы заключить мирный договор с Россией.