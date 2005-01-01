Стало известно о пересмотре Японией стратегии по Курилам

Япония может пересмотреть стратегию переговоров с Россией о заключении мирного договора, сообщает агентство Jiji.

По данным источников агентства, премьер-министр Японии Синдзо Абэ планировал выйти к рамочному соглашению по мирному договору на встрече с Владимиром Путиным в конце июня на форуме G20 в Осаке, передает РИА «Новости».

Но после встречи 22 января с Путиным он понял, что это неосуществимо. Встреча не привела к заметному прогрессу в вопросе мирного договора.

Агентство считает, что о смене стратегии свидетельствует и высказывание Абэ на парламентских слушаниях на этой неделе. Он заявил, что не будет ограничивать срок переговоров этим годом. После этого в Японии стали сомневаться, сможет ли он решить этот вопрос до сентября 2021 года, когда истечет срок его полномочий.

Во вторник Синдзо Абэ не исключал, что мирный договор с Россией может быть подписан на основе передачи Токио меньшей части юга Курил.

Напомним, на прошлой неделе посол России в Токио опроверг обсуждение передачи южных Курил Японии.

Газета ВЗГЛЯД писала, на что рассчитывает и на что готова пойти Япония, чтобы заключить мирный договор с Россией.