Абэ не исключил отказа от части требований по Курилам ради мира с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил, что мирный договор с Россией может быть подписан на основе передачи Токио меньшей части юга Курил.

В ходе транслируемых по телевидению дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты японского парламента Абэ заверил, что во время переговоров с Москвой Токио поднимает вопрос о принадлежности всех Южных Курил – островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряды необитаемых островков, которую в Японии именуют Хабомаи и считают для удобства за один остров, передает ТАСС.

«Предметом переговоров являются все четыре северных острова. – заявил японский премьер депутату от оппозиции. – В этой позиции нет никаких изменений».

При этом он отказался исключать, что мирный договор с Россией может быть подписан на основе передачи Токио меньшей части юга Курил.

«Я бы хотел воздержаться от комментариев по этой теме», – несколько раз повторил Абэ, подчеркнув, что не может раскрывать конкретное содержание ведущихся переговоров с Россией о мирном договоре.

«В противном случае я не смогу рассчитывать на откровенность партнеров по переговорам, в том числе, когда они проводятся один на один», – сказал Абэ.

В ходе дебатов один из руководителей оппозиционной Конституционно-демократической партии Кацуя Окада неоднократно напоминал, что на Шикотан и прилегающие к нему необитаемые островки приходится лишь 7% площади южной части Курил, на которые претендует Токио.

Напомним, на прошлой неделе посол России в Токио опроверг обсуждение передачи южных Курил Японии.