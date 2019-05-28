Новый президент Литвы высказался о дальнейших отношениях с Москвой

Отношения между Вильнюсом и Москвой вряд ли поменяются, так как этим Литва «предаст» Киев, заявил новоизбранный президент страны Гитанас Науседа.

Науседа не стал обещать, что отношение к России изменится; при этом он отметил необходимость улучшения отношений между Вильнюсом и Минском, передает Sputnik Литва.

По его словам, Литва и Белоруссия должны стать хорошими соседями, которые «не боятся критиковать».

Ранее стало известно, что экономист Гитанас Науседа одержал победу во втором туре президентских выборов в Литве.

Он заявлял, что в отношении Москвы ему «хотелось бы быть дипломатичным и использовать несколько иной словарь, чем тот, который практиковался до сих пор».

При этом он указывал, что отношения России и Литвы должны остаться прежними, пока ситуация на Украине не изменится.

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