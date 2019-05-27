Определился победитель на выборах президента Литвы

Экономист Гитанас Науседа одержал победу во втором туре президентских выборов в Литве после обработки данных на всех избирательных участках.

Согласно предварительным данным, опубликованным на сайте ЦИК Литвы, Науседа получил 66,72% голосов, а его конкурент депутат сейма Ингрида Шимоните – 33,28%.

Явка во втором туре составила 53,4%, включая досрочно проголосовавших, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал LRT.

Шимоните уже поздравила своего оппонента с победой на выборах. Действующий президент страны Даля Грибаускайте также поздравила Науседу и пожелала ему силы и успехов в реализации ожиданий избирателей.

Второй тур президентских выборов прошел в Литве в воскресенье. Глава государства избирается на пять лет прямым голосованием граждан. Нынешний президент Даля Грибаускайте руководит республикой второй срок и на третий претендовать не может.

Экономист, бывший советник президента SEB Bank, Гитанас Науседа участвовал в выборах как независимый участник. Ранее он работал заместителем руководителя отдела методологии и анализа департамента по контролю коммерческих банков при банке Литвы. С 1998 по 2000 годы был членом правления банка Литвы, позже стал советником председателя правления АО Vilniaus Bankas, а с 2008 года являлся советником президента SEB Bank и финансовым аналитиком.

Во время выдвижения своей кандидатуры Науседа отметил, что Литве нужен независимый президент, знающий о законах и тенденциях функционирования современного мира и в то же время способный адаптировать свои знания для решения проблем.

Науседа заявил, что в отношении Москвы ему «хотелось бы быть дипломатичным и использовать несколько иной словарь, чем тот, который практиковался до сих пор». При этом он заявил, что отношения России и Литвы должны остаться прежними, пока ситуация на Украине не изменится.