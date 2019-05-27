Литовцы указали русофобам на дверь

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27 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 21:01  |  vz.ru
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Новый ледокол даст России гигантские преимущества в Арктике

Новый ледокол станет одной из основ российского влияния в АрктикеФото: vk.com/baltzav
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 25 мая спущен на воду третий атомный ледокол проекта 22220 «Урал». Это событие является знаковым для российского присутствия в Арктике. Ледоколы данного проекта обеспечат нашей стране принципиально важные геополитические преимущества и многократно окупят свою огромную стоимость. Каким образом?  Подробности...
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Главные выводы из резонансных дел миллиардеров-полковников

Одна из немногих фотографий Кирилла Черкалина, найденная журналистамиФото: Экстренный вызов 112/Youtube
Борьба с коррупцией носит системный характер и затрагивает все ведомства, невзирая на чины и звания – об этом напомнили в Кремле. Поводом стало громкое дело полковника Черкалина из «банковского» отдела ФСБ: при обысках было найдено более 12 млрд рублей только наличными. Дело Черкалина имеет огромное значение, являясь прямым продолжением громкого дела полковника Захарченко. Подробности...
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Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армииФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
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Родилась новая Европа

Маттео Сальвини, Марин Ле Пен и Найджел Фарадж становятся новыми лицами ЕвропыФото: Remo Casilli, Francois Lenoir,
Simon Dawson/Reuters
«Новое европейское Возрождение» – так вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини охарактеризовал итоги выборов в Европарламент, которые завершились накануне. Результаты голосования говорят о том, что к власти в ЕС уверенно идут националисты и евроскептики, меняющие политический ландшафт Старого света. Что ждет Европейский союз и как там изменится отношение к России? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Не осуждайте мужиков на самокатах

Дмитрий Ольшанский, публицист
Как вижу на улице очередной самокат, так сразу хватаюсь за несуществующий пистолет. Хочется сказать: ну ты чего, дядя? Ты чего как трехлетний – ножкой от асфальта отталкиваешься, ап, ап. Иди лучше полком командуй. Подробности...

Выборы в Европарламент не приведут ЕС к революции

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Вокруг радикалов и популистов (многие из которых симпатизируют России) действительно возник некий ореол романтичности и всемогущества. Однако трезвый анализ очень быстро все расставляет на свои места. Подробности...

Как делать бизнес и спасать мир одновременно

Наталия Зверева, директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»
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            Литовцы указали русофобам на дверь

            «Это такой литовский Макрон в возрасте. Он технократ и прагматик, экономист в квадрате, Явлинский, у которого получилось»   27 мая 2019, 19:45
            Фото: Ints Kalnins/Reuters
            Текст: Станислав Борзяков

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            Литва выбрала нового президента – беспартийного экономиста Гитанаса Науседу, который пообещал нации изменить риторику в отношениях с Россией. Означает ли разгромное поражение националистов, что Литва перестанет быть самой антироссийской страной ЕС? Или население попросту обманули, подсунув «темную лошадку» в тот момент, когда открытые русофобы потеряли шансы на победу?

            Все три прибалтийские республики являются парламентскими, где реальная власть находится в руках правительства и коалиции большинства. Тем не менее, Литва в этом ряду некоторое исключение – ее президент значительно больше похож на главу государства (к примеру, именно он во многом определяет внешнюю политику), потому и избирают его не в парламенте, а всенародно.

            Другое дело, что в литовском (в меньшей степени – в латышском) случае многое зависит от персоналий. Президент может сидеть, «представлять нацию» и не отсвечивать, а может стать главным центром принятия политических решений. Уходящий президент Даля Грибаускайте была как раз таким «центром», и именно при ней, при бывшем преподавателе политэкономии в Вильнюсской высшей партийной школе времен СССР, Литва стала самой антироссийской страной ЕС.

            Понятно, что определение «самая антироссийская» – это вкусовщина с мутными критериями, но именно Вильнюс на протяжении последних семи–восьми лет был закоперщиком наиболее антироссийских инициатив, а риторика большинства литовских политиков напоминала даже не холодную, а самую обычную войну. Пушки пока не стреляют – и на том спасибо.

            С учетом того, что с экономической ситуацией в республике дела обстоят плачевно и десятки тысяч литовцев ежегодно голосуют против своих властей ногами – эмигрируют из страны, русофобия для правящих элит стала точкой сборки, а избирателю предлагалась такая картина мира, которую обычно называют «осажденной крепостью». Литва вдрызг рассорилась не только с Россией, но и с Белоруссией, и с Польшей, то есть с тремя соседями из четырех.

            И вот независимый кандидат Гитанас Науседа наголову разбивает Ингриду Шамоните – официального кандидата от националистов и консерваторов, которую в литовских СМИ часто называли «маленькой копией Грибаускайте». При этом Науседа уже успел выразить свое несогласие с обеими блондинками по внешнеполитическим вопросам.

            Он хочет дружбы с Польшей, где недовольны положением польского меньшинства в Литве, поэтому свой первый государственный визит совершит в Варшаву. Он желает выстраивать отношения с Белоруссией и не видит причин для того, чтобы их перечеркивали разногласия по вопросу Островецкой АЭС (при Грибаускайте – перечеркивали).

            Наконец, он готов к прямым переговорам и личной встрече с Владимиром с Путиным (в этом с ним согласны 65% жителей Литвы) и пообещал изменить риторику в адрес Москвы, сделав ее «более дипломатичной», «с другим лексиконом». Шамоните и Грибаускайте даже слышать о таком не желали: никаких переговоров, никакого сотрудничества – только позиционная война до победного конца.

            И вот итоги: если в первом туре Шамоните и Науседа набрали примерно одинаковое количество голосов, то во втором независимый кандидат обогнал представительницу консерваторов вдвое, что стало для страны настоящим сюрпризом.

            Означает ли это, что с миролюбивым президентом Науседой Литва хотя бы перестанет быть самой антироссийской страной ЕС? Скорее всего, нет, не означает.

            Дело даже не в том, что стопроцентная ориентация на НАТО и США – это консенсус литовской политики, а любые альтернативные варианты табуированы.

            Дело в том, что националистам и консерваторам удалось перехитрить избирателя и сохранить в президентском кресле своего человека, несмотря на то, что населению их политика попросту обрыдла. Литовцы, может, и не хотят «дружить» с Россией, но хотят, чтобы приоритетом для властей был уровень жизни населения, а не конфронтация с Москвой, на которую в самой Москве всем по большому счету наплевать.

            Полтора года назад литовский премьер Саулюс Сквернялис пожаловался: «Мы уникальное государство ЕС без любых, я подчеркиваю – абсолютно без никаких контактов с Россией, хотя другие страны, те же соседние государства, очень активно работают над экономическими вопросами».

            Этим он вызвал на себя огонь критики со стороны консерваторов, но большинство литовцев, согласно соцопросам, с премьером согласились. Сквернялис считался главным фаворитом в борьбе за президентский пост, но тут на арену внезапно выбежал Науседа, и действующий премьер, представляющий партию «Союз зеленых и крестьян», получил всего 20%, не пройдя во второй тур.

            То есть ситуация в Литве буквально повторила ситуацию на Украине, где неожиданный и «независимый» лидер – «темная лошадка» превратила второй тур в референдум о доверии властям и выиграла его с разгромным счетом.

            Разница в том, что победа Зеленского, как к нему ни относись, это действительно поражение Порошенко. В Литве все не так. Недаром Грибаускайте итогами выборов вроде как довольна, хотя ее «маленькую копию» буквально раздавили. 

            Науседа стал лидировать в предвыборных опросах еще до того, как объявил о своем решении баллотироваться (что тоже «роднит» его с Зеленским). В Литве он известен как статусный экономист из телеэфира, комментирующий безрадостную повестку дня – почему жизнь дорожает и как сделать так, чтобы в страну вернулись деньги и люди.

            Избранный президент хорошо образован и действительно разбирается в экономике. Доктор наук, опытный преподаватель, успешный финансист, консультировавший в этом статусе как государство, так и частные банки. При этом – с сугубо человеческой точки зрения – красноречив, дипломатичен и обаятелен, что делает его противоположностью конфликтной и угловатой Грибаускайте.

            Наконец, Науседа человек весьма состоятельный. То есть, по логике литовцев, воровать не будет, а на власти вроде бы не помешан, так что в президенты наверняка идет за тем, чтобы направить свой опыт и свои научные знания на благо народа. Этой мысли оказалось достаточно для убедительной победы беспартийного кандидата над кандидатом от национал-консерваторов.

            Если, конечно, не исходить из того, что Науседа является как раз таки кандидатом от национал-консерваторов. Вполне возможно, что все-таки является, просто неофициальным, поскольку официальный кандидат на победу рассчитывать не мог и наверняка уступил бы более левому, прагматичному и компромиссному Сквернялису.

            Консерваторы и националисты, о которых идет речь, это партия «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы», неизменно использующая резко антироссийскую риторику. Ее создатель, бывший лидер и нынешний председатель политического комитета – Витаутас Ландсбергис, человек, не нуждающийся в представлениях для тех, кто помнит период развала СССР, одним из могильщиков которого стал этот патриарх литовской политики.

            На президентских выборах «Союз Отечества», возглавляемый внуком Ландсбергиса, выдвинул своим кандидатом Шамоните. Но таким кандидатом мог бы стать и Науседа – бывший советник президента-русофоба Валдаса Адамкуса, уже успевший заявить, что хотел бы видеть в своей стране несколько тысяч американских солдат.

            Плотные связи между консерваторами и Науседой не вызывают сомнений. Несколько партийных отделений прямо предлагали выдвинуть его в президенты, что означало бы участие экономиста во внутрипартийных праймериз. Он отказался – и правильно сделал, учитывая усталость литовцев от идеологии «осадного положения».

            Но его отказ, судя по всему, ход сугубо технологический. Со стороны это выглядит так, что в финале сошлись два кандидата от консерваторов, и «сумрачный литовский гений» Ландсбергиса вновь навязал нации своего человека, хотя объективных шансов на это не было.

            Впрочем, политолог и специалист по политике стран Балтии Сергей Шклюдов не советует переоценивать «сумрачный гений» Ландсбергиса, которого кандидатура Шамоните устраивала гораздо больше.

            «Науседа – это такой литовский Макрон в возрасте. Он технократ и прагматик, экономист в квадрате, Явлинский, у которого получилось. При этом – плоть от плоти брюссельской элиты. Старается соблюсти баланс: мы типа и базу НАТО откроем, и с Россией помиримся, но никто его не обвиняет в том, что он «агент Кремля», как обвиняли Сквернялиса», – заявил Шклюдов газете ВЗГЛЯД.

            По его словам, Науседа, скорее всего, будет аккуратным, прагматичным и внеидеологичным президентом, который, по крайней мере, «не будет устраивать истерик и строить из Литвы главную опору украинской АТО».

            Если этого достаточно хотя бы для того, чтобы не считать Литву самой русофобской страной ЕС, пусть так оно и будет. Но стоит помнить, что Грибаускайте после победы на выборах тоже прочили роль идеологически нейтральной фигуры, которая будет держаться «над схваткой», а на практике вышло совсем иначе.


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