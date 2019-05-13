Грибаускайте подвела итог президентских выборов в Литве

Президентские выборы, первый тур которых прошел в Литве в минувшее воскресенье, говорят об уровне зрелости общества, заявила действующий глава республики Даля Грибаускайте в эфире национального радио.

По словам Грибаускайте, граждане страны в своем выборе прежде всего руководствуются истинными ценностями. «У людей есть четкие ценностные установки, которые не подвержены воздействию ни дешевого популизма, ни агрессивного диктата», – приводит ее слова ТАСС.

Она отметила растущую активность избирателей, которая свидетельствует о том, что «все больше людей осознают ответственность за будущее государства». Явка избирателей на выборах составила, согласно предварительным данным, 56,85% (в 2014 году – 52,14%).

В свою очередь премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, баллотировавшийся на пост главы государства, но не прошедший во второй тур, подтвердил, что подаст в отставку. Премьер пояснил свое решение тем, что программа возглавляемого им правительства «ориентирована в совершенно другом направлении левого центра».

Политолог Николай Межевич, комментируя итоги первого тура президентских выборов в Литве, отметил, что для России нет никакой разницы, кто из кандидатов победит. По его словам, оба претендента на высший государственный пост в республике настроены резко антироссийски.