Эксперт сравнил кандидатов в президенты Литвы после «диктатуры» Грибаускайте

«Для России вообще нет никакой разницы, кто победит во втором туре, потому что оба кандидата настроены резко антироссийски», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя итоги первого тура президентских выборов в Литве, состоявшихся накануне.

«Ничего неожиданного в первом туре выборов не произошло. От консерваторов было два кандидата: официальный и неофициальный, то есть Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа, которые набрали чуть больше 30% голосов», – рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПбГУ Николай Межевич.

«Литовские политики могут отличаться стилем одежды и манерой разговора, ростом и весом, но с точки зрения политической программы у них нет ни желания, ни возможностей отличаться. 10 лет диктатуры Дали Грибаускайте с ее сержантским подходом и формулой про две точки зрения: «одна – моя, вторая – неправильная», – дают о себе знать», – продолжил собеседник.

«Потому на выборах в Литве приняло участие девять кандидатов, из которых восемь говорят одно и то же одними и теми же словами. Девятый кандидат – это лидер партии «Избирательная акция поляков Литвы» Томашевский, но скорее немец проголосует за еврея или русский за китайца и наоборот, чем литовец проголосует за поляка. Потому у Томашевского не было никаких шансов на успех», – отметил Межевич.

«Теперь оба кандидата будут уточнять друг у друга, кто из них станет президентом. Победит ли Науседа или Шимоните – не принципиально. Для России вообще нет никакой разницы, кто победит во втором туре, потому что оба кандидата настроены резко антироссийски», – подчеркнул эксперт.

«Единственное, на что можно надеяться – это на какие-то косметические корректировки. Госпожа Грибаускайте к середине второго срока начала вести себя не как президент, а как продавец буженины на каунасском рынке в конце 80-х: «вас здесь много, а я одна: не хотите брать за мою цену – идите вон». Это был уровень элементарного бытового хамства, потому, надеюсь, от этих элементов после выборов Литва избавится», – предположил политолог.

«Но принципиально курс не изменится, потому что оба кандидата – это ставленники Грибаускайте, и это означает полную преемственность ее политического курса», – резюмировал эксперт.

Напомним, в воскресенье в Литве состоялся первый тур президентских выборов. Ни один из кандидатов не сумел набрать необходимое число голосов для победы в первом туре. Во второй тур прошли кандидат от консерваторов Ингрида Шимоните, получившая 31,13% поддержки, а также экономист Гитанас Науседа, которого поддержали 30,95% избирателей.