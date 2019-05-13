Первый тур президентских выборов в Литве не выявил победителя

В ходе первого тура президентских выборов в Литве ни один из девяти претендентов не смог набрать более 50% голосов избирателей, победитель определится по итогам второго тура, который пройдет через две недели.

Во второй тур президентских выборов проходят два лидера первого этапа, передает ТАСС.

По предварительным данным избиркома Литвы, 54-летний экономист Гитанас Науседа набирает 31,18% голосов избирателей, а 44-летняя экс- министр финансов Ингрида Шимоните – 27,16%.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, баллотировавшийся на пост президента республики, стал третьим и вынужден был признать поражение, пообещав подать в отставку.

«Принимаю это [поражение на выборах] в качестве оценки своей работы как политика, как премьера и подам в отставку», – сказал Сквернялис.

В ходе подсчета голосов стабильно лидировал Науседа. Шимоните долгое время была третьей, но в конце концов вырвалась на второе место. По мнению экспертов, шансы Науседы и Шимоните на победу во втором туре примерно равны.

Одновременно с выборами президента в Литве проходили референдумы о введении института двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте. Для признания состоявшимися в них должны были принять участие более 50% избирателей.

Судя по последним данным избиркома, референдум о сокращении числа депутатов, скорее всего, признают несостоявшимся. В нем приняли участие менее половины избирателей. Вопрос признания референдума о двойном гражданстве остается открытым. Явка на нем колеблется около 50%. Главизбирком продолжает подсчет голосов.

На данный момент выходец из Литвы в случае приобретения паспорта другого государства автоматически утрачивает литовское гражданство.

Однако то, как предлагалось решить проблему, многие посчитали дискриминацией. Гражданство по референдуму сохранят лишь те лица, которые выехали в страны, отвечающие критериям евроатлантической интеграции. В связи с этим литовская община Калининградской области призвала соотечественников голосовать против дискриминационной установки.

Накануне в Литве прошел первый тур президентских выборов.