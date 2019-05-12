В Литве начались выборы президента

В Литве проводятся седьмые за время независимости президентские выборы, также проводятся референдумы о введении двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса.

В 7.00 открылись около 2 тыс. избирательных участков. Из 2,8 млн литовцев право голоса имеют более 2,5 млн, при этом относительно выборов 2014 года число избирателей сократилось на 69 тыс., передает ТАСС.

На пост президента страны выдвинули свои кандидатуры девять человек. Фаворитами называют 54-летнего экономиста Гитанаса Науседу, 44-летнюю экс-министра финансов Ингриду Шимоните, 48-летнего премьера Саулюса Сквернялиса.

Сейчас президентом Литвы является Даля Грибаускайте, которая не может претендовать на переизбрание, так как находится на посту второй срок.

Избирательные участки закроются в 20.00.