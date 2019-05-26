Хакеры использовали для вымогательства программу АНБ США

Для кибератаки на компьютерные системы города Балтимор хакеры использовали программу EternalBlue, разработанную при поддержке Агентства национальной безопасности США, сообщили СМИ.

New York Times ссылается на слова экспертов в области кибербезопасности, получивших эти данные от американских спецслужб, передает ТАСС.

Сообщается, что атаку хакеры осуществили 7 мая. Они вывели из строя тысячи служебных компьютеров, помешали работе электронной почты, а также парализовали систему оплаты коммунальных услуг, платформу для риелторских сделок и другие сервисы.

Хакеры обещали прекратить вмешательство в работу систем после получения выкупа. Преступники потребовали примерно 100 тыс. долларов в биткоинах.

New York Times пишет, что зафиксирован пик диверсий с использованием EternalBlue. В разных городах США кибератакам подверглись больницы, аэропорты, железнодорожные и судоходные компании, банкоматы и фабрики, выпускающие наиболее востребованные вакцины.

EternalBlue, по сведениям WikiLeaks, разработана при содействии АНБ США и применялась американскими спецслужбами. Программа использует уязвимости в ОС Windows.