7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее, публициста, чем философа, скорее, иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.0 комментариев
Россия заняла шестое место среди экономик с низкой экспортозависимостью
Россия заняла шестое место среди экономик по минимальной экспортной зависимости
Россия в 2024 году заняла шестую строчку среди крупнейших экономик мира по минимальной доле экспорта в ВВП, опередив большинство развитых стран.
Россия заняла шестое место среди крупнейших экономик мира по минимальной зависимости от экспорта, передает РИА «Новости». По итогам прошлого года доля экспорта товаров и услуг составила в России 21,9% от ВВП, что вдвое меньше среднего уровня по миру, равного 40,7% среди крупнейших экономик.
Лидером по наименьшей зависимости от экспорта стали США, где этот показатель составил 10,9%. В тройку вошли также Аргентина (15,3%) и Бразилия (17,9%). Четвертое и пятое место заняли Индия (21%) и Китай (21,1%), а сразу за Россией следуют Индонезия (22,2%), Япония (22,8%) и Австралия (23,7%).
Среди стран с высокой экспортозависимостью выделились Германия (41,8%), Южная Корея (44,6%), Польша (52,7%), Швейцария (72,2%) и Нидерланды (84,2%). Абсолютным лидером стала Ирландия, где экспорт товаров и услуг достиг 147,6% ВВП. Эксперты отмечают, что такие данные отражают особенности экономики и структуру экспорта разных государств.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия вышла на четвертое место в мире по объему экономики, рассчитанному по паритету покупательной способности.
Также Путин заявил, что для обеспечения суверенитета страны необходима экономическая самостоятельность. Достижение экономического суверенитета страны возможно только при участии российского бизнеса, особенно молодых предпринимателей.