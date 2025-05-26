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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как связаны книги и рождаемость

    Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?

    8 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Для жизни русского человека «африканский тест» очень важен

    Схема, по которой людей на одном континенте покупали в качестве рабов, набивали ими корабль и отправляли на другой континент – создание абсолютно извращенного ума. До этого ведь как-то додуматься надо было! Почему-то русские, освоившие громадные пространства и имевшие дело с очень разными народами, до этого не додумались.

    10 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «В окопах не так страшно, как в родной Горловке»

    Меня спрашивают: Горловка? Там опасно? В это время рядом гулко звучит разрыв. Ну вот, собственно, и ответ. А Горловка – это довольно большой город, несмотря на сбивающее с толку название, больше подходящее для села. И по нему постоянно стреляют.

    2 комментария
    26 мая 2025, 17:15 • Новости дня

    Путин: Экономика России стала четвертой в мире по паритету покупательной способности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия вышла на четвертое место в мире по объему экономики, рассчитанному по паритету покупательной способности.

    «То, что объем экономики России сегодня четвертый в мире по паритету покупательной способности, конечно, ваша прямая заслуга, результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов Российской Федерации», – сказал президент на встрече с представителями предпринимательских кругов, передает ТАСС.

    Он отметил, что в последние два года «в далеко не тепличных, а весьма сложных условиях» экономика России росла опережающими темпами. «Вы знаете, в позапрошлом году 4,1%, а в прошлом – 4,3%. Хороший показатель», – уточнил глава государства.

    Ранее Путин отметил, что ускорение экономического роста страны связано не только с развитием оборонной промышленности, но и с успехами в виноделии, гостеприимстве и высоких технологиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика продолжила расти даже в условиях внешнего санкционного давления. Он также отметил, что для страны необходима мягкая посадка в экономике, при которой Центробанк РФ может понизить ключевую ставку.

    25 мая 2025, 12:31 • Новости дня
    Вертолет Путина оказался в эпицентре атаки беспилотников ВСУ в Курской области
    Вертолет Путина оказался в эпицентре атаки беспилотников ВСУ в Курской области
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время визита президента Владимира Путина в Курскую область резко возросла интенсивность массированной атаки украинских беспилотников, которую удалось успешно отразить, сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин.

    По его словам, вертолет российского президента оказался в эпицентре отражения массированной атаки украинских беспилотников, передает ТАСС. Дашкин заявил, что в момент пролета борта с Верховным главнокомандующим над Курской областью интенсивность атаки значительно возросла.

    «Вертолет президента РФ был фактически в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников противника. Интенсивность атаки во время пролета борта с Верховным главнокомандующим над территорией Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечивали безопасность в воздухе пролета вертолета президента», – подчеркнул Дашкин.

    Он добавил, что все воздушные цели были уничтожены, а атака беспилотников была полностью отражена благодаря слаженным действиям подразделений ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин приехал в Курскую область, где провел встречу с волонтерами гуманитарного штаба и региональными чиновниками. Глава государства уделил внимание общению с волонтерами, чтобы получить объективную информацию о ситуации в регионе. Кремль анонсировал поручения Путина по итогам поездки в Курскую область.

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    26 мая 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин поддержал предложения по ответу на ограничения судоходства на Балтике
    Путин поддержал предложения по ответу на ограничения судоходства на Балтике
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин одобрил инициативы, направленные на противодействие западным ограничениям судоходства в Балтийском море, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Патрушев отметил, что на фоне роста активности НАТО западные страны фактически совершают акты пиратства в регионе. В качестве примера был приведен недавний инцидент с попыткой задержания эстонскими военно-морскими силами при поддержке авиации НАТО российского гражданского судна Jaguar в Финском заливе, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что меры реагирования на попытки ограничить судоходство в Балтике недавно обсуждались на заседании президиума Морской коллегии. По его словам, подготовленные предложения были полностью поддержаны президентом России. Патрушев добавил, что совещание в Усть-Луге посвящено развитию транспортной инфраструктуры и диверсификации маршрутов в условиях возможных ограничений судоходства.

    Ранее Патрушев сообщил о планах НАТО заблокировать порты России на Балтике. Он также отмечал эффективное парирование Черноморским флотом угроз НАТО.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что любые риски для интересов страны в Балтийском море будут сопровождаться ответными мерами.

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    25 мая 2025, 14:20 • Видео
    Обама спас США от войны с Россией

    Как заявил бывший главный врач администрации президента США Ронни Джексон, экс-президенту Джо Байдену осталось жить 12-18 месяцев. Его диагноз скрывали, сейчас на этот счет начато расследование. Там есть, что расследовать: эта ситуация грозила миру ядерной войной.

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    26 мая 2025, 04:28 • Новости дня
    Трамп заявил о вреде высказываний Зеленского для Украины
    Трамп заявил о вреде высказываний Зеленского для Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский «не приносит пользы» Украине своими заявлениями, считает президент США Дональд Трамп.

    «Зеленский не приносит пользы своей стране, говоря так, как он говорит. Все, что выходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Трамп также осудил российские удары по Украине. Он заявил, что Россия якобы может желать «получить всю Украину», но, по его мнению, это «приведет к краху России».

    Он заявил, что конфликт на Украине – это конфликт России и Украины, а также экс-главы американского государства Джо Байдена, но это «не война Трампа». По словам нынешнего президента США, он лишь «помогает тушить большие и уродливые пожары».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что ожидал более простой работы с Зеленским. Трамп отметил, что пока взаимодействие с украинским лидером оказалось сложнее, чем он предполагал.

    New York Times сообщала, что Трамп после разговора с российским президентом заявил европейским лидерам и Зеленскому, что отныне не намерен вмешиваться в конфликт.

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    23 мая 2025, 18:42 • Новости дня
    Путин: Россия остается в пятерке лидеров мирового экспорта вооружений

    Путин заявил о сохранении позиций России среди лидеров экспорта вооружений

    Путин: Россия остается в пятерке лидеров мирового экспорта вооружений
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин подчеркнул высокий спрос на отечественное оружие и отметил его признанное качество и надежность на международном рынке.

    «Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям», – передает ТАСС слова президента.

    По его словам, эти показатели свидетельствуют о высоком качестве, надежности и эффективности российской продукции военного назначения.

    Глава государства также отметил, что востребованность российских вооружений за рубежом связана именно с их характеристиками, которыми российские производители обеспечивают новейшие разработки.

    Ранее президент сообщил о выполнении Россией экспортных обязательств по поставкам вооружений за 2024 год.

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    23 мая 2025, 18:50 • Новости дня
    Путин рассказал о внимании к тактике и оружию СВО за рубежом
    Путин рассказал о внимании к тактике и оружию СВО за рубежом
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что иностранные военные и политики анализируют российские подходы и технические новшества, применяемые в ходе специальной военной операции.

    Во время заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества президент России Владимир Путин заявил, что российский опыт ведения специальной военной операции внимательно изучается за рубежом, передает РИА «Новости». По его словам, как изменения в тактике, так и совершенствование вооружения стали предметом анализа не только для иностранных командований армий, но и для политиков, а также экспертов военно-промышленного комплекса других государств.

    «Закономерно, что наш опыт ведения специальной военной операции как в части изменения тактики, так и технического совершенствования оружия внимательно изучается и политическим руководством, и командованием армий, экспертами военно-промышленного комплекса зарубежных государств», – заявил Путин. Участники заседания обсудили вопросы развития международного сотрудничества в военной и технической сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал развитие беспилотных летательных аппаратов одним из важнейших направлений для российских Вооруженных сил.

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    26 мая 2025, 01:47 • Новости дня
    Трамп не исключил ужесточения санкций против России
    Трамп не исключил ужесточения санкций против России
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что «абсолютно точно рассматривает» вариант ужесточения санкций в отношении России, сообщает Reuters.

    Глава американского государства выразил недовольство действиями России, заявив, что осуждает массированный удар по объектам на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    «Мне это совершенно не нравится, – сказал глава американского государства. – Я весьма удивлен. Посмотрим, что мы будем делать».

    По словам президента США, он «не слышал» о сообщениях о том, что вертолет президента России Владимира Путина оказался в эпицентре отражения масштабной атаки украинских БПЛА в ходе посещения Курской области 20 мая.

    «Возможно, это может быть причиной (удара по Украине)», – сказал президент США, повторив, что «не слышал» об этом.

    Он также отметил, что «давно знаком и всегда ладил» с российским лидером, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир дивизии ПВО Юрий Дашкин сообщил, что во время визита Путина в Курскую область резко возросла интенсивность массированной атаки украинских беспилотников, а «вертолет президента РФ был фактически в эпицентре отражения массированной атаки».

    Спецпосланник США по Украине Кит Келлог, комментируя российский массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, призвал к немедленному прекращению огня.

    Госсекретарь США Марко Рубио выступает за введение санкций против России. Президент СШАзаявлял, что не планирует вводить новые санкции против России после разговора с Владимиром Путиным.

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    26 мая 2025, 17:05 • Новости дня
    Путин: Ушедшие компании подставили российских партнеров

    Путин заявил об уходе западных компаний из России по принуждению

    Путин: Ушедшие компании подставили российских партнеров
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на факт давления западных политических кругов на компании, что привело к их уходу с российского рынка.

    Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России отметил, что ряд иностранных компаний покинул российский рынок под давлением западных политических элит, передает РИА «Новости». По его словам, это решение не было самостоятельным и стало результатом внешнего принуждения.

    Путин также добавил, что некоторые из ушедших компаний «подставили своих российских партнеров».

    Ранее Путин заявил, что зарубежные бренды обращаются к нему с просьбами о возвращении на российский рынок. Президент призвал обеспечить баланс при возвращении западных компаний. Он также заявил об уважении к оставшимся в России западным компаниям.

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    25 мая 2025, 23:56 • Новости дня
    Путин поздравил тренера ФК «Краснодар» с победой в чемпионате России

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин по телефону поздравил главного тренера ФК «Краснодар» Мурада Мусаева и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и с победой футбольного клуба в чемпионате России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Кондратьевым и Мусаевым. «[Президент] поздравил их с победой команды «Краснодар» в чемпионате России по футболу», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Напомним, 24 мая «Краснодар» впервые за всю свою историю стал чемпионом России. В прошлом сезоне «Краснодар» был серебряным призером, а еще трижды команда завоевывала бронзовые медали.

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    23 мая 2025, 18:57 • Новости дня
    Путин заявил, что будущее за военной техникой с искусственным интеллектом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин подчеркнул значимость создания современных вооружений на базе искусственного интеллекта, которые важны для российской армии и экспорта.

    Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества заявил о необходимости сосредоточиться на разработке передовых вооружений, включая системы с искусственным интеллектом, передает ТАСС.

    «Наряду с традиционными образцами вооружения, особое внимание следует уделить перспективным образцам, которые нужны и нашим Вооруженным силам, и имеют потенциал для экспорта. В том числе роботизированные комплексы, воздушные, наземные, морские и подводные аппараты, лазерные комплексы, систему управления войсками, в которых применяются технологии искусственного интеллекта. За такой техникой будущее глобального рынка вооружения», – отметил президент.

    Ранее Путин сообщил о выполнении Россией экспортных обязательств по поставкам вооружений за 2024 год. Кроме того, российский лидер подчеркнул высокий спрос на отечественное оружие и отметил его признанное качество и надежность на международном рынке.

    Коментарии (0)
    23 мая 2025, 18:36 • Новости дня
    Путин заявил о выполнении Россией обязательств по экспорту вооружений

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил о выполнении Россией экспортных обязательств по поставкам вооружений за 2024 год.

    «В прошлом году Россия, наши предприятия свои экспортные обязательства в целом выполнили», – отметил глава государства на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), передает ТАСС.

    Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу сообщил, что после окончания специальной военной операции на Украине спрос на российское оружие значительно увеличится, так как оно доказало свою эффективность в боевых действиях.

    Напомним, несколько десятков российских образцов вооружений, включая дрон «Ланцет-Э» и «Панцирь-СМД-Е», получили право на экспорт в 2024 году. Россия в 2024 году заняла второе место по экспорту оружия, уступив только США, с объемом продаж 13,75 млрд долларов.

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    24 мая 2025, 03:45 • Новости дня
    Вернувшиеся из плена ВСУ военные поблагодарили Путина и Лукашенко

    Освобожденные военные поблагодарили Путина, Лукашенко и родственников

    Tекст: Ирма Каплан

    Военнослужащие, вернувшиеся в Россию после обмена пленными с Украиной, отметили важную роль поддержки со стороны руководителей страны и своих семей.

    Российские военные, освобожденные из украинского плена, выразили благодарность президенту России Владимиру Путину, президенту Белоруссии Александру Лукашенко и своим близким, передает РИА Новости.

    «Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, президенту Лукашенко и всем родным и близким, которые нас поддерживали и верили, мы прошли это испытание», – сказал один из военнослужащих.

    Другой участник обмена рассказал, что только благодаря поддержке родных и страны сумел пройти все испытания.

    «Было очень тяжело, но мы преодолели все трудности – и теперь мы дома. Очень, очень желаем увидеть родных и близких. Рады, что вы нас ждали. Рады, что наша страна нас не забыла и вернула домой целых, здоровых», – поделился он.

    В пятницу вечером борт с российскими военными, вернувшимися из украинского плена после обмена, в числе которых оказались и жители Курской области, приземлился на подмосковном аэродроме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что в результате обмена возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были мирные жители Курской области. Кроме того, Москва и Киев договорились  продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.

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    25 мая 2025, 16:58 • Новости дня
    Путин призвал бережно относиться к личному составу при выполнении боезадач

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил, что сохранение жизней военнослужащих стоит на первом месте при выполнении боевых задач даже в условиях боевого энтузиазма.

    Путин на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия», заявил: «Вот сейчас любопытная ситуация. Не буду говорить, где и конкретно чем она вызвана. Но на одном из участков боевого соприкосновения просто бойцы наши, ребята, рвутся для того, чтобы выполнить боевую задачу. А условия, условия погоды, некоторые другие условия, говорят о том, что этого нельзя делать, потому что, если они будут это делать, то это приведет к необоснованным большим потерям. И я, и начальник Генерального штаба дали прямое указание командиру дивизии воздержаться от реализации этих планов. Так у них целая внутренняя трагедия… Рвутся в бой», передает РИА «Новости».

    Путин пояснил, что несмотря на запрет, военные приступили к выполнению задачи иными способами, которые позволили сохранить личный состав. Он подчеркнул, что выбранные методы соответствуют принципу бережного отношения к жизни солдат.

    Ранее Путин провел встречу с матерями и вдовами героев спецоперации, отметив героизм их близких в ходе выполнения боевых задач. Кроме того, российский лидер рассказал, что информация о положении на фронте стекается к нему дважды в день, включая ночное время.

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    24 мая 2025, 13:19 • Новости дня
    Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В день памяти святых Кирилла и Мефодия президент Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с тезоименитством, вручив ему букет белых роз в Кремле.

    Встреча президента России Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошла в патриарших палатах Кремля, передает ТАСС. Путин по традиции вручил патриарху букет белых роз.

    Глава государства поздравил патриарха с днем тезоименитства и отметил его вклад: «Я поздравляю вас с днем тезоименитства и выражаю слова благодарности за все, что вы делаете для России, для нашего народа».

    День тезоименитства патриарха Кирилла совпадает с празднованием Русской православной церковью памяти святых Кирилла и Мефодия – создателей славянской азбуки. В этот же день в стране отмечается День славянской письменности и культуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что патриарх Кирилл занимает ведущую роль в защите православной веры и укреплении единства российского общества.

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    24 мая 2025, 11:16 • Новости дня
    Путин поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летием выхода первого номера

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил коллектив «Комсомольской правды» со 100-летием первого выпуска и отметил, что газета сохранила актуальность и общественное значение.

    Президент России Владимир Путин поздравил коллектив «Комсомольской правды» с 100-летием выхода первого номера, передает ТАСС. В поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, он отметил значительный вклад газеты в отечественную журналистику и назвал её «легендарной». Президент подчеркнул, что на страницах издания отразилось столетие истории России, а материалы публиковали выдающиеся публицисты, писатели и поэты.

    Путин особо выделил роль сотрудников «Комсомольской правды» в годы Великой Отечественной войны, отметив их мужество, верность долгу и вклад в документирование летописи Победы. Он сказал: «Мы чтим подвиг работников «Комсомолки» в годы Великой Отечественной, мужество и верность долгу тех, кто воевал на фронте и трудился в тылу, кто с блокнотом и фотоаппаратом вел документальную летопись Победы, разделил вместе с солдатами всю тяжесть фронтовых дорог».

    Глава государства отметил, что военные корреспонденты газеты и сейчас продолжают работать на передовой и рассказывают о борьбе за будущее страны. Путин выразил благодарность журналистам за профессионализм, поддержку волонтеров, помощь мирным жителям и фронту. Он подчеркнул, что особое внимание к человеческим судьбам делает материалы «Комсомольской правды» актуальными и остро социальными.

    Президент также напомнил о вкладе Владимира Сунгоркина, который возглавлял газету с 1997 по 2022 год, в популяризацию издания в России и странах бывшего СССР. Путин отметил, что несмотря на вековую историю, газета остается «юной и деятельной», успешно развивается в цифровом пространстве и продолжает расширять аудиторию. В завершение поздравления президент пожелал коллективу новых успехов и процветания.

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    23 мая 2025, 19:20 • Новости дня
    Путин поручил организовать стажировки для студентов на космодромах России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений, выданных по итогам встречи со студентами МГТУ имени Н. Э. Баумана, сообщила пресс-служба Кремля.

    В рамках указанных поручений Роскосмосу и Министерству науки и высшего образования поручено организовать для студентов, обучающихся по специальностям ракетостроения и космонавтики, стажировки на российских космодромах Байконур и Восточный, а также в профильных организациях, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Также Роскосмосу поручено оказать поддержку запуску малых космических аппаратов для учебных и научных задач. В документе говорится о необходимости продления программы «УниверСат» для реализации этих целей.

    Ранее Путин поручил провести анализ причин, по которым студенты инженерных специальностей не завершают обучение, и представить предложения по изменению ситуации.

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    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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