Путин: Экономика России стала четвертой в мире по паритету покупательной способности

Tекст: Дарья Григоренко

«То, что объем экономики России сегодня четвертый в мире по паритету покупательной способности, конечно, ваша прямая заслуга, результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов Российской Федерации», – сказал президент на встрече с представителями предпринимательских кругов, передает ТАСС.

Он отметил, что в последние два года «в далеко не тепличных, а весьма сложных условиях» экономика России росла опережающими темпами. «Вы знаете, в позапрошлом году 4,1%, а в прошлом – 4,3%. Хороший показатель», – уточнил глава государства.

Ранее Путин отметил, что ускорение экономического роста страны связано не только с развитием оборонной промышленности, но и с успехами в виноделии, гостеприимстве и высоких технологиях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика продолжила расти даже в условиях внешнего санкционного давления. Он также отметил, что для страны необходима мягкая посадка в экономике, при которой Центробанк РФ может понизить ключевую ставку.