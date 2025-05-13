Путин объяснил рост экономики России «не только оборонкой»

Путин отметил вклад различных отраслей в экономический рост России

Tекст: Елизавета Шишкова

О развитии экономики России и ее источниках заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками «Деловой России», передает ТАСС.

Президент отметил, что быстрый рост ВВП не связан исключительно с оборонно-промышленным комплексом. По его словам, показатели 4,1% роста два года назад и 4,3% в прошлом году объясняются работой сразу ряда отраслей.

Путин подчеркнул, что вклад внесли не только предприятия оборонной сферы. Он перечислил виноделие, сферу гостеприимства и высокие технологии как примеры направлений, поддерживающих экономику.

«У нас с вами получалось очень многое. Иначе не было бы 4,1% роста в позапрошлом году, 4,3% в прошлом году. Мы знаем, откуда этот рост. И это не только ВПК», – заявил глава государства. Также он уточнил, что «далеко не только ОПК» обеспечивает рост экономики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика продолжила расти даже в условиях внешнего санкционного давления.

Он также отметил, что для страны необходима мягкая посадка в экономике, при которой Центробанк РФ может понизить ключевую ставку.

Высокую инфляцию глава государства назвал одной из главных проблем экономики страны.