В Петербурге фестиваль по гонкам дронов посетили более 1200 человек

Tекст: Ольга Иванова

Первый спортивно-технологический фестиваль «Энергия Победы», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел на стадионе «Петровский» в Петербурге 7 июня. На гонках дронов выступили сильнейшие пилоты из восьми регионов, а всего за состязаниями наблюдали более 1200 зрителей. Соревнования собрали победителей и призеров российских и международных турниров, а также участников чемпионата и Кубка России 2024 года.

Победу одержала московская команда Александра Холкина и Платона Черемных, которым удалось обойти десять других экипажей и завоевать золото. Второе место заняли Матвей Почекунин и Максим Нор из Новосибирской области, а бронзу получили Дмитрий Воронин и Егор Наумов из Самарской области. Гонка проходила на квадрокоптерах класса 330, участники налетали почти 900 кругов, преодолев дистанцию в 450 километров.

Президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев отметил: «Мы провели в Санкт-Петербурге грандиозный фестиваль «Энергия Победы», включавший деловую и развлекательную программу. Увенчался он гонкой дронов на легендарном стадионе «Петровский», где спортивные квадрокоптеры класса 330 налетали почти 900 кругов общей протяженностью в 450 км». В рамках фестиваля прошли мастер-классы по управлению дронами, лекции ведущих вузов Петербурга, а также различные интерактивные и VR-активности.

Особый интерес вызвал дебют Х-класса – нового направления среди гоночных квадрокоптеров. Гигантские дроны пилотировали такие мастера, как Вадим Дзема и Александр Бобаков. В честь юбилея Победы участники фестиваля подняли над стадионом знамя Победы и флаг России под национальный гимн.

Фестиваль открылся приветствиями от представителей Минспорта России, Федерации гонок дронов, городских властей и известных спортсменов. Гонки дронов – это динамичный вид спорта, где пилоты используют FPV-очки и специализированные пульты для прохождения трассы максимально быстро и точно. Соревнования проходят сразу в нескольких классах дронов – 330, 200 и 75, а также в виртуальном симуляторе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в РФ завершили регистрацию патента на уникальную систему, позволяющую запускать дроны прямо с будущей национальной космической станции.