7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.2 комментария
В Останкинскую телебашню ударила молния
Молния поразила Останкинскую башню во время сильной грозы
Сильный разряд молнии попал в Останкинскую телебашню во время грозы, обрушившейся на столицу вместе с проливным дождем.
Молния поразила конструкцию башни во время непогоды, передает Telegram-канал 112. Уточняется, что дождь и гроза охватили Москву вечером, что привело к опасным погодным явлениям в разных районах города.
МЧС призвало жителей и гостей столицы проявлять максимальную осторожность. Ведомство рекомендовало не парковать автомобили у деревьев, избегать шатких конструкций и рекламных щитов, а также не оставлять детей без присмотра на улице.
Как писала газета ВЗГЛЯД, молния ударила в аэропорт Ризе Артвин на северо-востоке Турции, когда самолет готовился к вылету в Стамбул. В результате происшествия пострадал оперативный сотрудник аэропорта.