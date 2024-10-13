Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.9 комментариев
Молния ударила в аэропорт в Турции
После удара молнии в аэропорт Турции пострадал человек
На северо-востоке Турции молния ударила в аэропорт Ризе Артвин, когда самолет готовился к вылету в Стамбул, пострадал оперативный сотрудник, сообщила турецкая онлайн-платформа гражданской авиации HavaSosyalMedya.
В сообщении говорится, что перед вылетом рейса Ризе-Артвин - Стамбул молния ударила в аэропорт, когда дверь самолета должна была закрыться и начаться процесс вылета. Отмечается, что в результате удара молнии пострадал оперативный сотрудник, который потерял сознание, передает РИА «Новости».
Медицинские бригады оперативно прибыли на место происшествия, и пострадавший был доставлен в больницу. В связи с продолжающимися ударами молний операции в аэропорту были временно приостановлены на двадцать четыре минуты. После улучшения погодных условий операции возобновили.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области вертолет Ми-171 (модификация Ми-8) произвел аварийную посадку после удара молнии.