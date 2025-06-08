Пушков предсказал отставку Туска после победы Навроцкого

Пушков заявил о возможной отставке Туска после победы Навроцкого

Tекст: Елизавета Шишкова

Победа Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше может стать причиной отставки действующего премьер-министра Дональда Туска, считает Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, Навроцкий придерживается евроскептических взглядов и поддерживает сближение с США, тогда как Туск является сторонником тесной интеграции с Евросоюзом. Он отметил: «Победа евроскептика-трамписта Навроцкого на президентских выборах в Польше может привести к отставке либерального премьера Туска, яростного сторонника зависимости Варшавы от Брюсселя, который многим в Польше уже намозолил глаза».

Сенатор подчеркнул, что, по его мнению, Европа нуждается в смене правящих элит не только в Польше, но и во Франции и Британии, поскольку нынешние руководители ведут континент в тупик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат от оппозиции Навроцкий одержал победу на президентских выборах, набрав 50,89% голосов во втором туре.

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что присоединение Украины к Евросоюзу нанесет ущерб экономике и сельскому хозяйству стран объединения.

Навроцкий пообещал не поддерживать вступление Украины в НАТО до разрешения исторических споров между странами.