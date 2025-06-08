Дмитриев сравнил государственный долг к ВВП России и США

Дмитриев заявил о госдолге России менее 20% ВВП при 120% в США

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сравнил государственный долг России и США, передает РИА «Новости». По его словам, госдолг России к ВВП составляет менее 20%, в то время как в странах Европы этот показатель превышает 100%, а в США – более 120%. Дмитриев отметил, что макроэкономическая устойчивость играет важную роль для долгосрочного развития.

В марте Счетная палата сообщила, что в 2024 году объем государственного долга России вырос на 3,446 трлн рублей и достиг 29,041 трлн рублей, что составляет 14,5% ВВП страны. По данным Международного валютного фонда, долг США к 2025 году увеличится до 122,5% ВВП и продолжит расти – к 2030 году ожидается рост до 128,2%.

Руководитель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл ранее заявил, что американский госдолг находится на «неустойчивой траектории», однако пока не достиг критической отметки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заняла шестое место среди крупнейших экономик мира по минимальной доле экспорта в ВВП. Она опередила большинство развитых стран по этому показателю.