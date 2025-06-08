Энергоснабжение восстановили почти на всей территории Запорожской области

Tекст: Ольга Иванова

Восстановительные работы по обеспечению энергоснабжения завершены в подавляющем большинстве населенных пунктов Запорожской области, информирует ТАСС. Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что электроснабжение удалось вернуть практически повсеместно, кроме нескольких районов Энергодара.

По его словам, специалисты оперативно выполнили необходимые работы, чтобы подключить абонентов по всему региону. Балицкий отметил, что благодарит работников за скорость и слаженность действий.

Ранее крупные отключения света произошли после атак со стороны Вооруженных сил Украины. Без электричества остались Мелитополь, часть Энергодара, а также Приазовский, Черниговский, Пологовский, Каменско-Днепровский, Акимовский и Приморский муниципальные округа. В настоящее время восстановительные работы продолжаются на отдельных участках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько районов Курской области столкнулись с отключением электричества из-за удара по подстанции, восстановительные работы начнутся при улучшении ситуации.