В Курской области несколько районов остались без электричества после удара ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

Рыльский район Курской области, а также часть Глушковского и Кореневского районов остались без электричества после удара Вооруженных сил Украины по подстанции. О повреждении подстанции 110 киловольт «Рыльск» рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По его словам, ВСУ продолжают атаковать объекты гражданской инфраструктуры. В результате удара электроснабжение было нарушено сразу в нескольких муниципалитетах, которые запитаны от этой подстанции.

Хинштейн заверил, что работы по восстановлению энергоснабжения начнутся, как только это будет безопасно для специалистов. Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, из-за массированного обстрела украинскими БПЛА без электричества остались часть Мелитополя, Приморск, Энергодар и Акимовка, сообщил глава региона Евгений Балицкий.