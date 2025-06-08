Дробницкий: Протесты в Нью-Йорке станут реальной проблемой для Трампа

Американист Дробницкий: Демократы чувствуют ослабление правительства Дональда Трампа

Tекст: Евгений Поздняков

«Волнения на почве недовольства миграционной политикой сопровождают президентство Трампа с марта. В этот раз ситуация обострилась прямым столкновением президента с губернатором Калифорнии. Белый дом пытается разыграть карту нацгвардии, но получится ли у него реализовать эту идею на все сто процентов – большой вопрос», – рассуждает американист Дмитрий Дробницкий.

«Вообще нацгвардия подчиняется руководству штата, в котором она расположена. Удастся ли Трампу придумать основания для передачи лидерства Пентагону для более широкой ставки на военных пока непонятно. В целом Белый дом сегодня выглядит достаточно вялым игроком, что ощущают и его оппоненты из Демпартии», – продолжает он.

«Значительных успехов на внешнеполитическом направлении у Трампа нет, в движении MAGA наблюдается раскол, который особенно ярко выразился во время интернет-перепалки с Илоном Маском. Противники президента постараются максимально использовать неудачи президента с помощью развития имеющихся тенденций к массовым беспорядкам», – добавляет собеседник.

«Беспорядки уже вспыхнули в Нью-Йорке, но пока ситуацию удается сдерживать под контролем. Если демократы сумеют перевести текущие протесты в сторону расового вопроса, то велик риск повторения событий 2020 года. Кроме того, им очень важно добиться от людей решимости в действиях», – полагает эксперт.

«Фактически на это у них есть целое воскресенье. Если гражданам донесут мысль, что ради общей цели им следует пропустить рабочий день в понедельник, то у Трампа начнутся серьезные проблемы. Нью-Йорк, как ни крути, город трудяг. Остановка деятельности компаний здесь чревата крупным падением стоимости акций», – уточняет он.

«Поэтому Белому дому очень важно показать решимость в подавлении мятежа. Обе стороны конфликта побаиваются обострять противоречия до максимума. Проиграет тот, кто первым даст слабину. Трампу необходимо заручиться поддержкой силовых структур. Тогда, возможно, ему удастся купировать назревающие бунты», – заключил Дробницкий.

Ранее правительство США назвало мятежом протесты против депортации мигрантов в Лос-Анджелесе. По словам Стивена Миллера, главы аппарата Белого дома, действия демонстрантов направлены против действующих законов и суверенитета Штатов. Он также раскритиковал главу полиции города Джима Макдоннела за принятие стороны «захватчиков, а не граждан».

Кроме того, министр обороны страны Пит Хегсет в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что военное ведомство намерено мобилизовать национальную гвардию для поддержки федеральных правоохранительных органов в Лос-Анджелесе. Он добавил, что в случае продолжения мятежа, для его подавления могут быть использованы военнослужащие корпуса морской пехоты.

В свою очередь Дональд Трамп поблагодарил местные силы нацгвардии за разгон протестующих. В соцсети Truth Social он отметил высокий профессионализм солдат, а также обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в некомпетентности. Президент также объявил о запрете ношения масок на будущих демонстрациях.

Напомним, протесты в Лос-Анджелесе вспыхнули в субботу после десятков арестов нелегальных мигрантов, инициированных таможенной полицией, пишет CBS. Наиболее резонансным стал обыск склада одежды Fashion District, владелец которого использовал фиктивные документы для найма целого ряда сотрудников.

Масштабные обыски также происходили в магазинах Home Depot и Dale's Donuts. Узнав о волне задержаний, толпы мигрантов стали препятствовать действиям правоохранительных органов: граждане старались помешать служебным машинам подъехать к складам и торговым точкам, в автомобили также бросали камни и другие предметы.

С пятницы было задержано 118 человек. В ответ на это мигранты стали собираться у федерального центра содержания под стражей, скандируя лозунг «Освободите их, пусть остаются!». Протестующие также начали рисовать граффити на стенах здания. Так рейды иммиграционной полиции США переросли в стычки с демонстрантами.

На этом фоне Дональд Трамп подписал меморандум о дополнительном привлечении двух тысяч солдат нацгвардии для подавления мятежа, сообщает Axios. Срок их пребывания в Лос-Анджелесе должен составить не менее 60 дней. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила этот шаг беспомощностью местных властей в деле защиты граждан США.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудил инициативу президента, отмечает Politico. По его оценке, намерения администрации Трампа «заведомо провокационны». Он также добавил, что подобные действия лишь усилят напряженность в городе. Ситуация усугубляется и возможностью снижения финансирования штата.

Так, The Washington Post сообщает, что глава Белого дома попросил федеральных служащих обосновать возможное сокращение бюджетных средств Калифорнии. Как отметил заместитель пресс-секретаря администрации Трампа Куш Десаи, налогоплательщики не должны поддерживать «безумную» политику штата.