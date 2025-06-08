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    8 июня 2025, 17:34 • Новости дня

    Дробницкий: Протесты в Нью-Йорке станут реальной проблемой для Трампа

    Американист Дробницкий: Демократы чувствуют ослабление правительства Дональда Трампа

    Дробницкий: Протесты в Нью-Йорке станут реальной проблемой для Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Демократы попытаются сдвинуть направленность текущих протестов в сторону расового вопроса. Кроме того, если беспорядки вспыхнут с новой силой в Нью-Йорке, события приобретут совершенно иной вес, а у Дональда Трампа заметно прибавится проблем, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее власти США признали протесты в Лос-Анджелесе мятежом.

    «Волнения на почве недовольства миграционной политикой сопровождают президентство Трампа с марта. В этот раз ситуация обострилась прямым столкновением президента с губернатором Калифорнии. Белый дом пытается разыграть карту нацгвардии, но получится ли у него реализовать эту идею на все сто процентов – большой вопрос», – рассуждает американист Дмитрий Дробницкий.

    «Вообще нацгвардия подчиняется руководству штата, в котором она расположена. Удастся ли Трампу придумать основания для передачи лидерства Пентагону для более широкой ставки на военных пока непонятно. В целом Белый дом сегодня выглядит достаточно вялым игроком, что ощущают и его оппоненты из Демпартии», – продолжает он.

    «Значительных успехов на внешнеполитическом направлении у Трампа нет, в движении MAGA наблюдается раскол, который особенно ярко выразился во время интернет-перепалки с Илоном Маском. Противники президента постараются максимально использовать неудачи президента с помощью развития имеющихся тенденций к массовым беспорядкам», – добавляет собеседник.

    «Беспорядки уже вспыхнули в Нью-Йорке, но пока ситуацию удается сдерживать под контролем. Если демократы сумеют перевести текущие протесты в сторону расового вопроса, то велик риск повторения событий 2020 года. Кроме того, им очень важно добиться от людей решимости в действиях», – полагает эксперт.

    «Фактически на это у них есть целое воскресенье. Если гражданам донесут мысль, что ради общей цели им следует пропустить рабочий день в понедельник, то у Трампа начнутся серьезные проблемы. Нью-Йорк, как ни крути, город трудяг. Остановка деятельности компаний здесь чревата крупным падением стоимости акций», – уточняет он.

    «Поэтому Белому дому очень важно показать решимость в подавлении мятежа. Обе стороны конфликта побаиваются обострять противоречия до максимума. Проиграет тот, кто первым даст слабину. Трампу необходимо заручиться поддержкой силовых структур. Тогда, возможно, ему удастся купировать назревающие бунты», – заключил Дробницкий.

    Ранее правительство США назвало мятежом протесты против депортации мигрантов в Лос-Анджелесе. По словам Стивена Миллера, главы аппарата Белого дома, действия демонстрантов направлены против действующих законов и суверенитета Штатов. Он также раскритиковал главу полиции города Джима Макдоннела за принятие стороны «захватчиков, а не граждан».

    Кроме того, министр обороны страны Пит Хегсет в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что военное ведомство намерено мобилизовать национальную гвардию для поддержки федеральных правоохранительных органов в Лос-Анджелесе. Он добавил, что в случае продолжения мятежа, для его подавления могут быть использованы военнослужащие корпуса морской пехоты.

    В свою очередь Дональд Трамп поблагодарил местные силы нацгвардии за разгон протестующих. В соцсети Truth Social он отметил высокий профессионализм солдат, а также обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в некомпетентности. Президент также объявил о запрете ношения масок на будущих демонстрациях.

    Напомним, протесты в Лос-Анджелесе вспыхнули в субботу после десятков арестов нелегальных мигрантов, инициированных таможенной полицией, пишет CBS. Наиболее резонансным стал обыск склада одежды Fashion District, владелец которого использовал фиктивные документы для найма целого ряда сотрудников.

    Масштабные обыски также происходили в магазинах Home Depot и Dale's Donuts. Узнав о волне задержаний, толпы мигрантов стали препятствовать действиям правоохранительных органов: граждане старались помешать служебным машинам подъехать к складам и торговым точкам, в автомобили также бросали камни и другие предметы.

    С пятницы было задержано 118 человек. В ответ на это мигранты стали собираться у федерального центра содержания под стражей, скандируя лозунг «Освободите их, пусть остаются!». Протестующие также начали рисовать граффити на стенах здания. Так рейды иммиграционной полиции США переросли в стычки с демонстрантами.

    На этом фоне Дональд Трамп подписал меморандум о дополнительном привлечении двух тысяч солдат нацгвардии для подавления мятежа, сообщает Axios. Срок их пребывания в Лос-Анджелесе должен составить не менее 60 дней. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила этот шаг беспомощностью местных властей в деле защиты граждан США.

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудил инициативу президента, отмечает Politico. По его оценке, намерения администрации Трампа «заведомо провокационны». Он также добавил, что подобные действия лишь усилят напряженность в городе. Ситуация усугубляется и возможностью снижения финансирования штата.

    Так, The Washington Post сообщает, что глава Белого дома попросил федеральных служащих обосновать возможное сокращение бюджетных средств Калифорнии. Как отметил заместитель пресс-секретаря администрации Трампа Куш Десаи, налогоплательщики не должны поддерживать «безумную» политику штата.

    6 июня 2025, 00:19 • Новости дня
    Трамп объяснил «сумасшествие» Маска

    Трамп: Маск не выдержал отмены лицензии на электромобили и сошел с ума

    Трамп объяснил «сумасшествие» Маска
    @ Francis Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил, что происходит с предпринимателем Илоном Маском последние дни – тот просто устал, выдохся и перестал справляться с реальностью, в которой Трамп отобрал у него лицензию на электромобили.

    «Илон был на грани, я попросил его уйти, я отобрал у него лицензию на электромобили, которая заставляла всех покупать электрические машины, которые никому не были нужны (он несколько месяцев знал, что я собираюсь это сделать), и он просто сошел с ума!» – написал Трамп.

    Кроме того, американский президент нашел способ пополнить и удержать в бюджете страны немалые суммы, прекратив государственное финансирование и субсидии компаниям Маска. На это предприниматель заявил, что выводит из эксплуатации Dragon SpaceX.

    Напомним, что несколько дней назад портал Axios сообщал, что американский миллиардер Маск и президент Трамп по-прежнему являются друзьями, хотя Трамп и рассержен «саботажем» со стороны Маска.

    После этого Маск принялся критиковать налоговый законопроект Трампа, призвав  «убить билль» и не допустить подписания законопроекта о сокращении федеральных расходов, который, по его данным, лишь увеличит дефицит бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после таких реплик выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Маском, который вскоре заявил, что дело скандального финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними, не публикуют потому, что в нем фигурирует Дональд Трамп.

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    7 июня 2025, 01:46 • Новости дня
    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину

    Трамп заявил о поводе для России «разбомбить к чертям» Украину

    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Недавние украинские атаки на Россию дали российской стороне повод «разбомбить к чертям» Украину, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США выразил надежду, что угроза перерастания конфликта на Украине в ядерный не возникнет. Он подчеркнул, что ему не понравились действия Киева, передает РИА «Новости».

    «Они дали (президенту России Владимиру) Путину повод пойти и разбомбить их в чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: «Ну вот, сейчас будет удар», – заявил Трамп.

    Трамп полагает, что Москва «не пойдет» на прекращение переговоров по урегулированию конфликта. При этом он заявил, что возможность введения дополнительных санкций против России сохраняется.

    Трамп заявил, что считает сенатский законопроект о новых санкциях против России «очень сильным», но решение о введении новых ограничений будет принимать лично. Он добавил, что не просил Сенат о смягчении предусмотренных законодательной инициативой ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты с возможностью нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте.

    Украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены.

    В ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам на Украине.

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    8 июня 2025, 11:24 • Видео
    Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

    На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

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    8 июня 2025, 00:13 • Новости дня
    Стало известно о драке Маска с главой минфина США в Белом доме

    The Washington Post заявила о драке Маска с главой минфина США в Белом доме

    Стало известно о драке Маска с главой минфина США в Белом доме
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт между предпринимателем Илоном Маском и министром финансов США Скоттом Бессентом в апреле перерос в драку в Белом доме, пишет The Washington Post со ссылкой на экс-советника президента США Стивена Бэннона.

    По словам Бэннона, драка произошла после того, как в споре между Маском и Бессентом о кандидате на пост главы Налоговой службы президент США поддержал выбор Бессента, пишет Washington Post.

    После того, как Бессент и Маск вышли из Овального кабинета и пошли по коридору, они начали обмениваться оскорблениями. В частности, Бессент назвал Маска «мошенником». Тот толкнул Бессента плечом в грудь, «как игрок в регби», а Бессент ударил его в ответ, заявил Бэннон.

    Несколько человек вмешались, чтобы разнять дерущихся. Маска выдворили из Западного крыла. По словам Бэннона, когда глава американского государства Дональд Трамп узнал о случившемся, то сказал: «Это уже слишком».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-советник Трампа Бэннон в течение нескольких месяцев был одним из самых ярых критиков Маска. Он призвал выдворить миллиардера из США.

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    8 июня 2025, 07:43 • Новости дня
    Власти США заявили о мятеже в Лос-Анджелесе

    Белый дом назвал мятежом протесты против депортации мигрантов в Лос-Анджелесе

    Власти США заявили о мятеже в Лос-Анджелесе
    @ REUTERS/Barbara Davidson

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал мятежом протесты против высылки нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе. Пентагон указал на возможность отправки морпехов в Лос-Анджелес.

    «Мятеж против законов и суверенитета Соединенных Штатов», – заявил Миллер в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Миллер также подверг критике главу полиции Лос-Анджелеса Джима Макдоннела за отказ помогать в массовых депортациях, отметив, что тот «встал на сторону захватчиков, а не граждан», передает ТАСС.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил в X, что «министерство обороны немедленно мобилизует Национальную гвардию для поддержки федеральных правоохранительных органов в Лос-Анджелесе». «Если беспорядки продолжатся, будут также мобилизованы действующие военнослужащие Корпуса морской пехоты, размещенные на базе Кэмп-Пендлтон – они приведены в состояние повышенной готовности», – приврдит его слова РИА «Новости».

    Вашингтон ранее также обвинил губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса в неспособности справиться с ситуацией и предупредил о возможном вмешательстве федеральных властей для подавления «мятежников и мародеров».

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что администрация США не потерпит нападений на правоохранителей и продолжит выдворять опасных нелегальных иммигрантов.

    Ответственный за безопасность границ Томас Хоман сообщил Fox News, что в Лос-Анджелесе развернуты силы Национальной гвардии.

    Министр юстиции Пэм Бонди заверила, что все препятствующие работе правоохранителей будут привлечены к ответственности, подчеркнув при этом: «Неважно, кто вы – судья, член Конгресса или протестующий в Лос-Анджелесе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела масштабный рейд по задержанию нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса. В результате операции сотрудники ICE задержали более 40 человек. Протестующие против действий полиции устроили акцию, которая переросла в столкновения с правоохранителями.

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    6 июня 2025, 12:12 • Новости дня
    Рар: Оплеуха Трампа про Нормандию не обидела Мерца
    Рар: Оплеуха Трампа про Нормандию не обидела Мерца
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц в ходе переговоров с Дональдом Трампом пытался подготовить благоприятную почву для саммита НАТО. С этим политик справился наполовину: президент США ему не подыгрывал, но и не ругал. А канцлер ФРГ между тем делал все, чтобы подчеркнуть вечную дружбу Берлина и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Фридрих Мерц во время визита в Вашингтон ставил перед собой цель понравиться Дональду Трампу, обласкать его, склонить на сторону руководства ЕС в вопросе украинского кризиса. Поэтому он не провоцировал собеседника на встрече, а лишь кивал головой, благодарил США за спасение Германии от нацизма», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Канцлер ФРГ также пытался «подготовить благоприятную почву для саммита НАТО, где Запад должен теоретически сплотить ряды против России». По мнению эксперта, с этим политик справился наполовину. «Трамп ему не подыгрывал, но и не ругал, не ставил на место. А Мерц между тем делал все, чтобы подчеркнуть вечную дружбу Германии и США», – уточнил спикер.

    Слова американского президента про Нормандию не обидят Берлин. «Немцы принимают любую оплеуху от американцев и израильтян в том, что касается гитлеровского прошлого», – пояснил Рар. Он указал и на затронутый канцлером ФРГ и президентом США вопрос «Северных потоков». «Если раньше в Вашингтоне говорили, что газопровод – ошибка, и его надо остановить, а Германия защищала проект, то теперь они поменялись местами», – детализировал политолог.

    В четверг Фридрих Мерц совершил свой первый после назначения на пост канцлера ФРГ визит в США, где провел переговоры с Дональдом Трампом. По оценкам The New York Times, встреча в Овальном кабинете прошла для немецкого политика лучше, чем ожидали его советники.

    Как отмечает издание, «не было никаких срывов, которые характерны для некоторых других встреч президента Соединенных Штатов с иностранными лидерами». Трамп и Мерц обменивались комплиментами, указывает NYT. Подобная атмосфера установилась, вероятно, потому, что последний говорил относительно немного.

    Во время встречи канцлер ФРГ подарил главе Белого дома свидетельство о рождении его деда в золотой рамке. Фредерик Трамп родился в Баварии в 1869 году. В возрасте 16 лет переехал в США. Сам Мерц на своей странице в соцсети пояснил, что документ с переводом на английский язык оформили в МИД Германии.

    Немецкий политик заявил американскому лидеру, что приехал, чтобы найти «выход и инструменты» для окончания конфликта на Украине. «Завтра, 6 июня – годовщина D-Day (высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году)», – напомнил Мерц. «Это был не самый приятный день для вас?» – спросил Трамп своего собеседника в присутствии журналистов, вызвав заметную неловкость.

    Канцлер Германии быстро среагировал на реплику, подчеркнув позитивное значение даты: «На самом деле этот день стал днем освобождения моей страны от нацистской диктатуры». По его мнению, Америка находится в сильной позиции и способна предпринять шаги для завершения конфликта на Украине. Он также подчеркнул важность совместных усилий для прекращения боевых действий.

    Мерц заявил, что Штаты и их союзники могут повлиять на ход событий. Канцлер назвал Трампа ключевой фигурой в этом процессе и подтвердил, что Берлин продолжит поддерживать Киев, добавив: «Моя позиция ясна: мы находимся на стороне Украины». Президент США со своей стороны не стал подробно обсуждать украинскую тематику.

    Глава Белого дома отметил, что американскому генералу Дугласу Макартуру, который командовал войсками союзников на Тихом океане во время Второй мировой войны, не понравилось бы, что Германия сейчас наращивает траты на вооружения.

    Он уточнил: Макартур говорил, «что никогда не позволит Германии перевооружиться». Теперь же, по мнению Трампа, это «хорошо». «Но, знаешь, настанет момент, когда я скажу: «Пожалуйста, не вооружайся больше, если не хочешь», – добавил президент США.

    Стороны также затронули вопрос «Северных потоков». Трамп заявил, что это он «прикончил» газопровод. Он также признался, что в первую каденцию не раз убеждал на тот момент канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от закупок российского газа. Политик говорил ей, что США выделяют значительные средства на обеспечение безопасности Европы, в то время как Германия ежемесячно перечисляет миллиарды долларов Москве за энергоносители.

    Мерц в свою очередь заявил о неверности решения прошлого руководства страны по строительству газопровода между Россией и Германией. Он подчеркнул, что считает реализацию данного проекта неправильным шагом.

    Прошедшие переговоры прокомментировал Дмитрий Медведев. «Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, отметив, что высадка в Нормандии, должно быть, была для него неприятной. Отличная работа!» – написал зампред Совбеза России.

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    6 июня 2025, 02:16 • Новости дня
    Медведев похвалил Трампа за «намек на нацистские наклонности» Мерца
    Медведев похвалил Трампа за «намек на нацистские наклонности» Мерца
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме оказался «в одной лодке» с главой киевского режима Владимиром Зеленским, когда американский лидер намекнул на его нацистские наклонности, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, отметив, что высадка в Нормандии, должно быть, была для него неприятной. Отличная работа!» – написал Медведев в соцсети X.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Мерц, рассуждая о событиях на Украине, сравнил текущий конфликт с высадкой союзников в Нормандии и подчеркнул ключевую роль США в возможности его прекращения.

    До этого Мерц заявил, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности. В ответ постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что отверточная сборка Taurus не сделает их украинскими, а Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

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    6 июня 2025, 00:08 • Новости дня
    Маск объявил о выводе из эксплуатации Dragon SpaceX в ответ на слова Трампа

    Маск заявил о выводе из эксплуатации корабля Dragon после слов Трампа

    Маск объявил о выводе из эксплуатации Dragon SpaceX в ответ на слова Трампа
    @ Francis Chung/Pool/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Компания Илона Маска SpaceX приступает к выводу из эксплуатации корабля Dragon после заявлений президента США Дональда Трампа об отмене субсидий в качестве шага по экономии средств в бюджете страны.

    «В свете заявления президента об аннулировании моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon», – написал Маск в соцсети Х.

    Он не уточнял, как скоро это начнется. Ранее SpaceX использовала корабль Dragon для доставки грузов и экипажей на Международную космическую станцию (МКС).

    Напомним, Дональд Трамп выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Илоном Маском после критики последним законопроекта о госрасходах.

    Маск сообщил, что испытывал давление из-за разногласий с администрацией Трампа, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности американского правительства. Он также призвал не допустить принятия законопроекта о сокращении федеральных расходов, считая, что это увеличит дефицит бюджета.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп предложил прекратить субсидии и контракты государственным компаниям предпринимателя Илона Маска, чтобы сэкономить бюджету «миллиарды и миллиарды долларов».

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    5 июня 2025, 23:11 • Новости дня
    Маск заявил, что Трамп фигурирует в деле Эпштейна

    Маск заявил, что Трамп есть в документах по делу Эпштейна

    Tекст: Вера Басилая

    Дело американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними, не публикуют, потому что в нем фигурирует Дональд Трамп, заявил бизнесмен Илон Маск.

    Американский предприниматель Илон Маск сообщил о том, что бывший президент США Дональд Трамп упоминается в материалах дела финансиста Джеффри Эпштейна, передает ТАСС.

    Маск отметил, что именно из-за этого материалы по делу не были опубликованы, и в своем заявлении пожелал Трампу «хорошего дня».

    Джеффри Эпштейн был задержан в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. По данным прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год он заманивал в свой дом десятки несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В окружении финансиста находились как действующие, так и бывшие главы государств, крупные предприниматели и звезды шоу-бизнеса из разных стран.

    Преследование Эпштейна прекратилось после его самоубийства в тюрьме 10 августа 2019 года.

    Ранее между Маском и Трампом произошел публичный конфликт по поводу законопроекта о федеральных расходах, который Маск назвал «отвратительной мерзостью» и предложил отменить.

    В ответ Трамп выразил разочарование Маском, подчеркнув, что сделал для него многое.

    Маск заявил, что поддержка с его стороны помогла Трампу стать президентом и дала республиканцам большинство в обеих палатах Конгресса.

    Дональд Трамп предложил прекратить субсидии и контракты государственным компаниям Илона Маска ради экономии бюджета.

    Трамп выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Маском после его критики законопроекта о государственных расходах.

    Маск рассказал, что испытывал давление из-за разногласий с администрацией Трампа в период своей работы над повышением эффективности американского правительства.

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    5 июня 2025, 23:53 • Новости дня
    США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда

    Госдепартамент США наложил санкции на четырех судей МУС за злоупотребления

    Tекст: Ирма Каплан

    Американские власти ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда (МУС), сославшись на политизацию деятельности организации и злоупотребление полномочиями.

    «Соединенные Штаты вводят санкции против четырех человек, которые в настоящее время являются судьями Международного уголовного суда (МУС). Мы не относимся к этому шагу легкомысленно. Это отражает серьезность угрозы, с которой мы сталкиваемся из-за политизации МУС и злоупотребления властью», – говорится в заявлении Госдепартамента.

    Под санкции США попали Соломи Балунги Босса и Луис Дель Кармен Ибанес Карранса из Апелляционного отделение суда, а также Рейн Аделаиде Софи Алапини Гансу и Бети Холер из Досудебного и судебного отделения МУС.

    «Эти лица непосредственно участвовали в усилиях Международного уголовного суда (МУС) по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию граждан Соединенных Штатов или Израиля без согласия Соединенных Штатов или Израиля. Ни Соединенные Штаты, ни Израиль не являются участниками Римского статута», сказано в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, – опубликованном на сайте Госдепа.

    Рубио уточняет, что Соединенные Штаты предпримут любые действия, которые сочтут необходимыми для защиты суверенитета США, Израиля и любого другого союзника Америки от незаконных действий МУС.

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    6 июня 2025, 11:30 • Новости дня
    Американист: Маск сделал ставку на президентство Вэнса

    Американист Дудаков: Трамп и Маск быстро уладят конфликт

    Американист: Маск сделал ставку на президентство Вэнса
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ссора с Дональдом Трампом навредила Илону Маску: акции компании Tesla упали. Поэтому предприниматель начал несколько «сдавать назад». Сторонам удастся купировать нынешний конфликт, но ситуация этим не ограничится, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Дональд Трамп и Илон Маск вступили в заочную перепалку.

    «Между Дональдом Трампом и Илоном Маском впервые возник настолько серьезный конфликт. Особенно отличился в ходе ссоры последний: он сначала в сердцах обвинил бывшего начальника в том, что тот связан с «делом Эпштейна», а затем и вовсе поддержал идею об импичменте», – напомнил американист Малек Дудаков. Впрочем, по его оценкам, до отстранения Трампа от должности президента дело все же не дойдет.

    Риторику предпринимателя он объясняет недовольством. «Маск обижен тем, что все его инициативы и реформы не были включены в «Один большой прекрасный билль», который сейчас утверждается Конгрессом. В последний момент он, видимо, пытался повлиять на законотворческий процесс, но безрезультатно», – уточнил собеседник.

    Между тем своей критикой бизнесмен спровоцировал Трампа. «Посмотрим, как долго продлится этот конфликт. Примечательно, что уже сейчас Маск начал «сдавать назад», а сотрудники Белого дома предлагают провести переговоры между миллиардером и президентом США. Я допускаю, что ситуацию удастся довольно скоро разрешить», – полагает Дудаков.

    К тому же продолжение ссоры вредит бизнесмену. «Маск несет определенные потери. Акции компании Tesla довольно сильно упали на фоне его перепалки с Трампом», – напомнил политолог. По его мнению, предприниматель попытается представить себя более последовательным сторонником доктрины MAGA (Make America Great Again – сделаем Америку снова великой), чем сам президент.

    «В дальнейшем Маск будет чаще критиковать главу Белого дома, тем более что он теперь не работает в его администрации», – прогнозирует собеседник. Эксперт также указал на тесную связь бизнесмена с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. «Не исключено, что миллиардер сосредоточится на продвижении следующей идеи: при Трампе не удалось добиться перестройки американской системы, поэтому ставку на выборах в 2028 году нужно делать на Вэнса», – заключил Дудаков.

    В четверг Дональд Трамп и Илон Маск вступили в заочную перепалку. Спор начался с комментария президента США журналистам в Белом доме, а затем перешел в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) и Truth Social. Поводом для ссоры стал One Big Beautiful Bill («Один большой прекрасный билль») о налоговых послаблениях.

    Ранее Макс назвал законопроект «отвратительной мерзостью» и «возмутительным свинством». Миллиардер считает, что содержащиеся в документе предложения увеличивают нагрузку на бюджет и нивелируют достижения Департамента эффективности правительства (DOGE), который он возглавлял.

    «Мне всегда нравился Илон, и это всегда очень удивляет. Я бы предпочел, чтобы он критиковал меня, а не законопроект, потому что законопроект невероятен. У Илона и меня были отличные отношения. Не уверен, что так будет и впредь», – прокомментировал выпад Маска Трамп. Это заявление американский лидер сделал во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

    После этого обмен взаимными нападками продолжился в соцсетях. Американский предприниматель написал в X, что без его поддержки Трамп не выиграл бы выборы. Тот в Truth Social назвал Маска сумасшедшим. Президент США также предложил прекратить государственные субсидии и контракты с бизнесменом, чтобы сэкономить бюджет.

    В ответ Маск «сбросил самую большую бомбу» на бывшего начальника. Он заявил, что Трамп фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, поэтому они так и не были опубликованы. Последний был обвинен в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних и организации проституции.

    Трамп парировал, что Маск должен был выступить против него много месяцев назад. Он снова подчеркнул преимущества своего налогово-бюджетного законопроекта и отметил, что исправляет «беспорядок, который не создавал».

    Предприниматель сообщил, что в свете заявлений об аннулировании с ним госконтрактов он начинает немедленный вывод своих космических кораблей Dragon из эксплуатации. Через несколько часов он, правда, передумал это делать.

    Маск сделал репост сообщения, в котором один из пользователей X пишет, что в скандале «Трамп против Маска» ставит на Маска. Также там говорится, что Трампу нужно объявить импичмент, а заменить его должен вице-президент Джей Ди Вэнс. «Да!», – поддержал бизнесмен сообщение. Он также допустил, что тарифы Трампа вызовут рецессию уже во второй половине этого года.

    В конфликт вмешался экс-советник Трампа Стив Бэннон, который в течение нескольких месяцев был одним из самых ярых критиков Илона Маска. Он призвал выдворить предпринимателя из США. «Они должны инициировать официальное расследование его иммиграционного статуса, потому что я твердо убежден, что он является нелегальным иностранцем», – сказал Бэннон.

    После перепалки Трампа и Маска акции Tesla упали на 14%. По оценкам Bloomberg, состояние Маска за один день сократилось на 34 млрд долларов из-за обвала котировок производителя электрокаров. Ущерб может значительно возрасти, если американский президент прекратит государственные контракты бизнесмена, лишив компании Tesla и SpaceX части доходов.

    «В 2024 году Илон Маск поставил все свое состояние в размере более 300 млрд долларов на поддержку Трампа и помощь в спасении США. Сегодня (акции) Tesla рухнули на 14%. 150 млрд долларов исчезли. 30 млрд долларов потеряны из чистого капитала Маска. Никакой страховки. Никакого страха. Только убежденность. Завтра?» – прокомментировал ситуацию глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Между тем советники Трампа запланировали телефонный разговор с Маском на пятницу, чтобы «заключить мир», сообщает Politico. В другом материале газета отмечает, что демократы задумались о налаживании отношений с миллиардером. «Я верю в искупление, и он говорит правду о законопроекте», – сказал конгрессмен Ричи Торрес. Как отмечает Politico, демократы многое бы выиграли, даже не переманив Маска на свою сторону, а добившись его нейтралитета.

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    6 июня 2025, 14:28 • Новости дня
    Дробницкий назвал ссору Маска и Трампа внутрипартийным спектаклем

    Американист Дробницкий: Маск хочет растормошить Трампа начать посадки

    Дробницкий назвал ссору Маска и Трампа внутрипартийным спектаклем
    @ REUTERS/Nathan Howard

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сейчас в Штатах решается вопрос жизни и смерти MAGA-движения. Единственное логичное объяснение происходящего между Маском и Трампом – желание растормошить президента США, чтобы он начал посадки. Причем, речь не о Байденах. Начинать главе Белого дома стоит со своих, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Отличительной чертой политической культуры США является вынос всех проблем в публичное пространство. Да, были попытки разрешить вопросы в тишине кабинетов, и только после этого сообщить общественности, но, как правило, для политиков это заканчивалось печально. Яркий тому пример – Ричард Никсон», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Также стоит сделать поправку на нравы сегодняшнего века: пользователи – включая президента Соединенных Штатов и его бывшего подчиненного, одного из самых известных людей на Земле – несут в социальных сетях что угодно», – добавил он. Впрочем, по его мнению, нынешняя публичная перепалка Дональда Трампа и Илона Маска наталкивает на вопрос – почему это выплеснулось наружу только сейчас.

    «Проблемы стали очевидны еще месяца полтора-два назад. Враги, что называется, обкладывают нынешнюю администрацию, а Трамп ничего не делает. Существенная часть MAGA-базы (Make America Great Again – сделаем Америку снова великой) – и речь не только о Маске, но также «ядерный» электорат и элитные группировки – недовольна такой нерешительностью лидера», – пояснил эксперт.

    По мнению Дробницкого, повод к началу ссоры был несущественным, обвинения сторон – будто Маск «сошел с ума», а Трамп фигурирует в документах по делу Джеффри Эпштейна – «ерунда», а озвученные сторонами угрозы – вряд ли серьезны. «На деле вся ситуация – это начало большой внутрипартийной дискуссии MAGA-лагеря», – подчеркнул политолог.

    При этом он указал, что возникает ряд теорий. Одна из них: будто конфликт – спектакль, Трамп и Маск вскоре публично помирятся, и кто-то, купивший просевшие акции бизнесмена, заработает. «В американской политике крутятся большие средства, но сейчас в Штатах решается гораздо более серьезные вещи. На кону – вопрос жизни и смерти MAGA-движения», – парировал американист.

    Собеседник полагает, что более вероятной выглядит другая версия: предприниматель и его сторонники намеренно разыграли такой спектакль с тем, чтобы вывести внутрипартийную дискуссию в нужное русло. «Здесь как в бессмертной советской классике: либо я ее веду в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору. Дела у Трампа идут неважно. Он либо начнет предпринимать меры, либо его в политическом смысле расстреляют. То есть, Маск фактически кричит: «Шеф, все пропало!», – отметил Дробницкий.

    «Поэтому единственное логичное объяснение происходящего – желание Маска растормошить Трампа, чтобы он начал посадки. Причем, речь не о Байденах. Начинать главе Белого дома стоит со своих, а именно Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который, среди прочего, нарушил «закон Логана», – заключил эксперт.

    В четверг Дональд Трамп и Илон Маск вступили в заочную перепалку. Спор начался с комментария президента США журналистам в Белом доме, а затем перешел в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) и Truth Social. Поводом для ссоры стал One Big Beautiful Bill («Один большой прекрасный билль») о налоговых послаблениях.

    Ранее Макс назвал законопроект «отвратительной мерзостью» и «возмутительным свинством». Миллиардер считает, что содержащиеся в документе предложения увеличивают нагрузку на бюджет и нивелируют достижения Департамента эффективности правительства (DOGE), который он возглавлял.

    «Мне всегда нравился Илон, и это всегда очень удивляет. Я бы предпочел, чтобы он критиковал меня, а не законопроект, потому что законопроект невероятен. У Илона и меня были отличные отношения. Не уверен, что так будет и впредь», – прокомментировал выпад Маска Трамп. Это заявление американский лидер сделал во время встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

    После этого обмен взаимными нападками продолжился в соцсетях. Американский предприниматель написал в X, что без его поддержки Трамп не выиграл бы выборы. Тот в Truth Social назвал Маска сумасшедшим. Президент США также предложил прекратить государственные субсидии и контракты с бизнесменом, чтобы сэкономить бюджет.

    В ответ Маск «сбросил самую большую бомбу» на бывшего начальника. Он заявил, что Трамп фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, поэтому они так и не были опубликованы. Последний был обвинен в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних и организации проституции.

    Трамп парировал, что Маск должен был выступить против него много месяцев назад. Он снова подчеркнул преимущества своего налогово-бюджетного законопроекта и отметил, что исправляет «беспорядок, который не создавал».

    Предприниматель сообщил, что в свете заявлений об аннулировании с ним госконтрактов он начинает немедленный вывод своих космических кораблей Dragon из эксплуатации. Через несколько часов он, правда, передумал это делать.

    Маск сделал репост сообщения, в котором один из пользователей X пишет, что в скандале «Трамп против Маска» ставит на последнего. Также там говорится, что Трампу нужно объявить импичмент, и заменить его должен вице-президент Джей Ди Вэнс. «Да!», – поддержал бизнесмен сообщение. Он также допустил, что тарифы Трампа вызовут рецессию уже во второй половине этого года.

    Американский лидер объяснил поведение бывшего своего сотрудника тем, что тот просто устал, выдохся и перестал справляться с реальностью, в которой Трамп отобрал у него лицензию на электромобили. «Он просто сошел с ума!», – написал глава Белого дома.

    В конфликт вмешался экс-советник Трампа Стив Бэннон, который в течение нескольких месяцев был одним из самых ярых критиков Илона Маска. Он призвал выдворить предпринимателя из США. «Они должны инициировать официальное расследование его иммиграционного статуса, потому что я твердо убежден, что он является нелегальным иностранцем», – сказал Бэннон.

    После перепалки Трампа и Маска акции Tesla упали на 14%. По оценкам Bloomberg, состояние Маска за один день сократилось на 34 млрд долларов из-за обвала котировок производителя электрокаров. Ущерб может значительно возрасти, если американский президент прекратит государственные контракты бизнесмена, лишив компании Tesla и SpaceX части доходов.

    «В 2024 году Илон Маск поставил все свое состояние в размере более 300 млрд долларов на поддержку Трампа и помощь в спасении США. Сегодня (акции) Tesla рухнули на 14%. 150 млрд долларов исчезли. 30 млрд долларов потеряны из чистого капитала Маска. Никакой страховки. Никакого страха. Только убежденность. Завтра?», – прокомментировал ситуацию глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Между тем советники Трампа запланировали телефонный разговор с Маском на пятницу, чтобы «заключить мир», сообщает Politico. В другом материале газета отмечает, что демократы задумались о налаживании отношений с миллиардером. «Я верю в искупление, и он говорит правду о законопроекте», – сказал конгрессмен Ричи Торрес. Как отмечает Politico, демократы многое бы выиграли, даже не переманив Маска на свою сторону, а добившись его нейтралитета.

    По информации NBC, предприниматель после перепалки с Трампом передумал перечислять 100 млн долларов на избирательные кампании республиканцев. Как отмечает телеканал, республиканцам следует опасаться, что деньги Маска будут использованы против них, если они поддержат спорный законопроект.

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    6 июня 2025, 01:32 • Новости дня
    Маск поддержал призыв к импичменту Трампа
    Маск поддержал призыв к импичменту Трампа
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Предприниматель Илон Маск в продолжение противостояния с американским президентом Дональдом Трампом в соцсетях сделал репост с призывом к импичменту главе Белого дома и одобрительно прокомментировал его.

    Маск разместил на своей странице в соцсети Х комментарий малазийского журналиста и писателя Айана Майлса Чона, который предложил объявить импичмент президенту США и заменить его на вице-президента Джей Ди Вэнса.

    «Да», – написал Маск в качестве комментария к репосту.

    При этом Чон добавил на своей странице, что Маск разоблачил Трампа и теперь против предпринимателя появится масса материалов.

    «Теперь, когда Илон его разоблачил, из лагеря влиятельных лиц Трампа будет исходить множество анти-Илоновских материалов. Они разоблачат себя», – сказано в посте.

    Напомним, что несколько дней назад Трамп называл себя другом Маска, хотя и был несколько разочарован некоторыми моментами.

    Затем Маск принялся критиковать налоговый законопроект Трампа и призвал «убить билль» (по аналогии с названием боевика Квентина Тарантино «Убить Билла») и не допустить подписания  законопроекта о сокращении федеральных расходов, который, по его данным, лишь увеличит дефицит бюджета.

    Трамп после таких реплик выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Маском. Он также предложил прекратить субсидии и контракты государственным компаниям Маска, чтобы сэкономить бюджету «миллиарды и миллиарды долларов».

    Тогда Маск заявил, что дело скандального финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними, не публикуют потому, что в нем фигурирует Дональд Трамп.

    Кроме того, SpaceX, по уверению Маска, приступает к выводу из эксплуатации  корабля Dragon после заявлений Трампа об отмене субсидий.

    При этом Трамп в Truth Social объяснил, что происходит с Маском последние дни – тот просто устал, выдохся и перестал справляться с реальностью, в которой президент США отобрал у него лицензию на электромобили.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Стивен Бэннон, бывший главный стратег Белого дома и старший советник президента США, заявил, что рекомендует президенту страны начать несколько расследований в отношении самого богатого человека в мире.

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    7 июня 2025, 12:52 • Новости дня
    Мерца сравнили с женихом после переговоров с Трампом
    Мерца сравнили с женихом после переговоров с Трампом
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Немецкое издание Tageszeitung сравнило канцлера Германии Фридриха Мерца с женихом после его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    В публикации отмечается, что визит Мерца в Вашингтон напомнил поведение жениха, который выражает уважение теще, считающейся драконом. Такой образ был использован автором материала для ироничной характеристики поездки главы немецкого правительства, передает РИА «Новости».

    Издание также указывает, что целью визита Мерца было восстановление статуса Германии как надежного собеседника для американской администрации. Автор подчеркивает, что Мерц хотел добиться возвращения доверия со стороны Трампа.

    По итогам переговоров в Вашингтоне прошла 45-минутная совместная пресс-конференция. Во время мероприятия Мерцу был задан только один вопрос, после чего он большую часть времени слушал монолог главы Белого дома.

    Ранее политолог Александр Рар заявил, что Мерц в ходе переговоров с Трампом пытался подготовить благоприятную почву для саммита НАТО. С этим политик справился наполовину: президент США ему не подыгрывал, но и не ругал.

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    6 июня 2025, 21:34 • Новости дня
    WSJ: Белый дом требует от Сената смягчить закон о санкциях против России
    WSJ: Белый дом требует от Сената смягчить закон о санкциях против России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Администрация Трампа пытается измененить законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) о санкциях против России, предлагая сделать эти меры необязательными, чтобы избежать ухудшения отношений между странами.

    Администрация США пытается убедить сенатора Линдси Грэма ослабить его законопроект о санкциях против России, пишет RT на русском со ссылкой на статью The Wall Street Journal.

    Согласно материалу, Белый дом предпочел бы наладить отношения с Москвой, а не применять строгие ограничения. В качестве одной из мер ослабления предлагается заменить в тексте слова, чтобы санкции стали не обязательными, а рекомендательными.

    В публикации говорится, что инициативу Грэма уже поддержали более 80 сенаторов. Однако в администрации опасаются, что новый законопроект может осложнить попытки нормализовать диалог с Россией.

    Ранее Дональд Трамп на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем не стал отвечать на вопрос о возможности ужесточения санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль выразил благодарность США за посредничество по вопросу Украины. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп ранее провели телефонные переговоры. Президент США выказал заинтересованность в том, чтобы Москва подключилась к разрешению вопроса по иранской ядерной программе.

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    5 июня 2025, 20:12 • Новости дня
    Трамп рассказал о своей просьбе к Путину не отвечать на атаки Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент сообщил о своем призыве российскому лидеру остановить возможный ответ на недавние удары по территории России.

    Президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, состоявшемся 4 июня, передает ТАСС. Трамп сообщил, что просил российского президента не отвечать на удары, которые, по его словам, Киев нанес «достаточно глубоко» по российской территории.

    «Мне это не нравится. Я сказал: не делайте этого, вам следует остановить это», – заявил Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, комментируя беседу с Путиным. Он отметил, что российский президент объяснил ему свою позицию необходимостью отвечать на атаки, однако американский политик выразил сожаление по поводу развития конфликта на Украине.

    Ранее Министерство обороны России сообщило, что 1 июня Киев совершил теракт с помощью беспилотников против аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Ведомство добавило, что атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, пострадавших среди военнослужащих и гражданских нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Москву и Киев ожидают жесткие санкции при отсутствии урегулирования украинского конфликта. Западные структуры и СМИ проявили крайне негативную реакцию на телефонный разговор президентов России и США. Продолжительность телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом составила 1 час 10 минут, а не 1 час 15 минут, как ранее сообщал президент США.

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      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

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