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Верховный суд Чехии отклонил апелляцию России по делу об аренде недвижимости
Верховный суд Чехии отклонил апелляцию российской стороны по делу об оплате аренды недвижимости и вернул его в суд первой инстанции; Россия возражала против рассмотрения данного вопроса в чешском суде, сообщило «Чешское радио».
«Верховный суд республики отклонил апелляцию российской стороны, согласно которой внутренняя судебная система не имеет полномочий разрешать подобные дела», – приводит РИА «Новости» текст сообщения «Чешского радио».
Дело возвращено в горсуд Праги. Как пояснило «Чешское радио», «речь идет о неуплаченной арендной плате за несколько месяцев за объекты России в Праге и других районах Чехии». Иск подал департамент дипсервиса МИД Чехии. Сумма иска превышает 60 млн крон (около 2,76 млн долларов).
Пресс-секретарь МИД Чехии Мариана Вернерова приветствовала решение Верховного суда. Адвокат российской стороны Михал Пацовский заявил, что пока не может прокомментировать ситуацию, поскольку не ознакомился с решением суда. «Все, что я могу сказать, – это то, что грустно, что вы узнали об этом раньше клиента», – сообщил он «Чешскому радио».
При этом указывается, что Россия может продолжить бесплатное пользование девятью объектами недвижимости, включая здания посольства и резиденцию посла.
Вопрос о плате за аренду российской недвижимости в Чехии поднимался с 2020 года. В 2023 году Чехия отменила девять постановлений ЧССР о безвозмездной передаче недвижимости российским дипломатам. МИД Чехии сообщил, что речь идет о «59 земельных участках». Чехия решила потребовать от России оплатить аренду земли под дипломатическими и бытовыми зданиями в Праге, Брно и Карловых Варах.