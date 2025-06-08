7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.2 комментария
Женщина пострадала после атаки дрона на Раменское
Глава Подмосковья сообщил о ранении 75-летней женщины после атаки дрона ВСУ в Раменском
В районе деревни Соколово-Хомьяново подмосковного Раменского после атаки украинского беспилотника пострадала женщина – ее госпитализировали с ранением.
Один человек был ранен в городском округе Раменское в результате падения сбитого беспилотника ВСУ на территорию СНТ «Малиновка». Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в Telegram, что в районе деревни Соколово-Хомьяново был уничтожен вражеский дрон, после чего его обломки повредили три садовых дома.
«В результате падения пострадала женщина 75 лет – она госпитализирована с ранением и получает всю необходимую медицинскую помощь», – говорится в заявлении.
В результате атаки в Истре были повреждены фасад и остекление жилого дома. По словам губернатора, кроме инцидента в Раменском, среди жителей других районов пострадавших нет, угрозы для объектов критической инфраструктуры отсутствуют.
Экстренные службы оперативно прибыли на все места падения дронов и приступили к ликвидации последствий. В настоящее время все службы работают в усиленном режиме и продолжают обеспечивать безопасность в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили пять беспилотников, атаковавших Московский регион.
Над регионами России перехватили и уничтожили более 60 украинских беспилотников.
В результате двух ударов беспилотников по парковке в селе Никольское Белгородской области пострадали пятеро, включая бойцов самообороны и подразделения «Орлан».