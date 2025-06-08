Над регионами России перехватили и уничтожили более 60 украинских беспилотников

Эксперт назвал причину отказа Киева принимать тела солдат ВСУ

Эксперт Матвийчук: Украина не принимает тела убитых по распоряжению Зеленского

Tекст: Андрей Резчиков

«После того, как Зеленскому было доложено о результатах переговоров в Стамбуле 2 июня, он оценил действия своей делегации одним словом – «идиоты». Это говорит о том, что Зеленский дал команду не забирать тела погибших, потому что за каждого убитого власти обязаны выплачивать семьям компенсации», – отметил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, кроме того, на Украине должны выплачивать семьям долговременные пособия в результате потери кормильца: «Это огромные расходы для страны, счет идет на триллионы гривен, которых в бюджете нет. Поэтому в Киеве категорически отказываются принимать тела, которые сейчас числятся на Украине как без вести пропавшие. Принять тела – значит, взять на себя социальную ответственность перед родственниками».

Матвийчук считает, что призыв Москвы забрать тела погибших не будет услышан. «Это еще раз говорит о том, что ничего человеческого у киевского режима нет. Зеленскому не выгодно принимать эти тела. А ведь любая мировая религия говорит о том, что с умершими нужно проститься с почтением, предать по-человечески земле, но у киевских властей такого понимания нет», – подчеркнул спикер.

В субботу глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом сроков приемки тел и обмена военнопленными. Он уточнил, что российская сторона призывает Киев забрать тела 6 тыс. солдат и офицеров ВСУ, чтобы их семьи могли по-человечески проститься с погибшими.

По его словам, в рамках начала процесса обмена Украине также был передан первый список из 640 военнопленных, которые относятся к категориям «раненые», «тяжелобольные» и «молодежь» – военнопленные младше 25 лет. Российская сторона ожидает ответных шагов со стороны Киева.