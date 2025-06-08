Tекст: Ольга Иванова

Мужчины прифронтовых районов Сумской области отказываются эвакуироваться из-за опасений быть мобилизованными, сообщает «Страна». В Юнаковской общине, где идут бои, пять человек отказались покидать свои дома, несмотря на уговоры властей и полиции.

Глава Юнаковской общины Елена Сима заявила: «К ним пришли «Белые ангелы», я пришла к ним с инспектором по связям с общественностью, приехала полиция. Они не хотят уезжать. Причина одна – они не хотят идти защищать нашу страну. Они скрываются от ТЦК». По ее словам, жители считают, что в случае эвакуации их могут сразу отправить на фронт.

Власти продолжают попытки убедить мужчин покинуть опасную зону, однако многие из них предпочитают оставаться, опасаясь мобилизации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, населенный пункт Андреевка в Сумской области перешел под контроль российских военных. Передовые подразделения противника были уничтожены в первый день боев за Андреевку.

После занятия Андреевки российские бойцы смогли продвинуться ближе к Сумам, сократив дистанцию до областного центра примерно до 20 км.