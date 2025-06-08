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    7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Время вспомнить духовное завещание Пушкина

    Каждому внимательно читающему последние стихи Пушкина ясно, что он присутствует на поэтических вершинах невероятной высоты.

    6 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы должны быть благодарны русскому языку

    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

    50 комментариев
    8 июня 2025, 19:59 • Новости дня

    Мужчины Сумской области отказались эвакуироваться из-за страха мобилизации

    Tекст: Ольга Иванова

    В прифронтовых районах Сумской области пятеро мужчин отказались покидать свои дома, опасаясь призыва в территориальные центры комплектования (аналоги военкоматов).

    Мужчины прифронтовых районов Сумской области отказываются эвакуироваться из-за опасений быть мобилизованными, сообщает «Страна». В Юнаковской общине, где идут бои, пять человек отказались покидать свои дома, несмотря на уговоры властей и полиции.

    Глава Юнаковской общины Елена Сима заявила: «К ним пришли «Белые ангелы», я пришла к ним с инспектором по связям с общественностью, приехала полиция. Они не хотят уезжать. Причина одна – они не хотят идти защищать нашу страну. Они скрываются от ТЦК». По ее словам, жители считают, что в случае эвакуации их могут сразу отправить на фронт.

    Власти продолжают попытки убедить мужчин покинуть опасную зону, однако многие из них предпочитают оставаться, опасаясь мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, населенный пункт Андреевка в Сумской области перешел под контроль российских военных. Передовые подразделения противника были уничтожены в первый день боев за Андреевку.

    После занятия Андреевки российские бойцы смогли продвинуться ближе к Сумам, сократив дистанцию до областного центра примерно до 20 км.

    7 июня 2025, 22:10 • Новости дня
    Опубликованы списки погибших бойцов ВСУ, от которых отказался Зеленский

    Балицкий опубликовал списки погибших бойцов ВСУ, которых не забрал Киев

    Опубликованы списки погибших бойцов ВСУ, от которых отказался Зеленский
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий представил списки идентифицированных погибших бойцов ВСУ, тела которых Киев отказался принимать.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в своем Telegram-канале идентификационные данные погибших военнослужащих ВСУ, от которых отказалась украинская сторона.

    В опубликованных списках указаны имена, способы идентификации тел, номера мешков и места гибели украинских военных.

    Балицкий заявил, что публикация призвана помочь родственникам найти погибших, поскольку, по его словам, киевские власти скрывают эти данные от людей. Он выразил мнение, что украинское руководство намеренно отказывается принимать тела и не выплачивает компенсации семьям, чтобы скрыть реальные потери.

    Балицкий подчеркнул, что договоренности по выдаче тел были достигнуты на втором этапе переговоров, однако украинская сторона не выполняет взятые обязательства. По словам губернатора, до тех пор, пока военный числится пропавшим без вести, помощь его семье не выплачивается.

    Он также отметил, что власти Украины игнорируют договоренности, достигнутые 6 июня в Стамбуле, и обвинил Евросоюз и англосаксонские страны в подогревании конфликта и поставках вооружения Киеву.

    Ранее генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия передала украинской стороне список из 640 фамилий для обмена и начала масштабную гуманитарную акцию по репатриации более 6 тыс. тел погибших.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим отказывается забирать тела, опасаясь признать гибель 6 тыс. военных и выплачивать компенсации вдовам.

    Минобороны уточнило, что Украина не вышла на контакт, поэтому обмен телами не состоялся.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что киевскому режиму не нужны свои граждане ни живые, ни мертвые.

    Коментарии (42)
    8 июня 2025, 11:33 • Новости дня
    В США заявили о скором масштабном многоцелевом ударе России по Украине за атаку дронами
    В США заявили о скором масштабном многоцелевом ударе России по Украине за атаку дронами
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские чиновники считают, что основной ответ России на недавнюю атаку украинских дронов может состояться в ближайшие дни и будет носить разносторонний характер.

    США ожидают, что Россия готовит масштабный ответ на недавнюю атаку украинских дронов, сообщает Reuters.

    По данным источников агентства, ответная операция предположительно включает применение различных видов авиационных средств, в том числе ракет и беспилотников. Американские представители отмечают, что Москва вряд ли будет зеркально повторять украинскую атаку, а скорее выберет асимметричную стратегию, нанося удары по другим объектам.

    Хотя в пятницу Россия уже нанесла массированный удар по военным целям в Киеве, по мнению США, это была лишь часть более крупного ответного пакета. Один из западных дипломатов подчеркнул, что ожидает «огромной, беспощадной атаки», а целью могут стать объекты с символическим значением, такие как правительственные здания.

    Эксперт Carnegie Endowment for International Peace Михаил Кофман предположил, что Россия может атаковать штабы украинских спецслужб, в частности СБУ, для «демонстрации» и использовать баллистические ракеты средней дальности. Кофман также отметил ограниченность ресурсов России для существенной эскалации, учитывая уже высокий уровень боевых действий последних недель.

    Reuters подчеркивает, что пока не поступило официальных комментариев от российской и украинской сторон, а также от Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 7 июня в Харькове прозвучали более 50 взрывов, а местные власти назвали произошедшее самой масштабной атакой с начала спецоперации на Украине.

    ВС России в ночь на субботу нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что недавние украинские атаки на Россию дали российской стороне повод «разбомбить к чертям» Украину.

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    8 июня 2025, 11:24 • Видео
    Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

    На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

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    7 июня 2025, 21:11 • Новости дня
    Медведев объяснил, почему Киев не забирает тела солдат

    Медведев заявил о страхе Киева признать потери и выплатить компенсации

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим отказывается забирать тела погибших военных, так как опасается признать гибель 6 тыс. человек и не хочет выплачивать компенсации вдовам, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал, что киевские власти не забирают тела своих погибших солдат по двум причинам. По его словам, Киеву сложно признать, что погибших уже 6 тыс. человек, а также нежелание выплачивать компенсации вдовам военных мешает возвращению тел на родину, передает РИА «Новости».

    Он выразил мнение, что официальный Киев сознательно избегает шагов по возвращению погибших, чтобы скрыть реальные потери и не нести социальную ответственность перед семьями военнослужащих.

    Ранее Минобороны сообщило, что украинская сторона решила отложить проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на договоренности в Стамбуле и готовность России.

    Мария Захарова отметила, что киевскому режиму не нужны свои граждане «ни живые, ни мертвые».

    Минобороны подтвердило, что Украина не вышла на контакт и обмен телами погибших военных не состоялся.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский лично запретил забирать тела погибших украинских военных, вопреки стамбульским договоренностям.

    Эксперты назвали несколько причин отказа Киева принимать тела погибших.

    Коментарии (28)
    8 июня 2025, 15:22 • Новости дня
    Захарова усомнилась в самостоятельности решения Зеленского по телам солдат ВСУ

    Захарова допустила влияние НАТО в решении Зеленского по телам солдат ВСУ

    Захарова усомнилась в самостоятельности решения Зеленского по телам солдат ВСУ
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представитель МИД России Мария Захарова выразила сомнения в том, кто принял решение не забирать тела погибших украинских военных, отметив роль возможного влияния НАТО.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в том, что решение не забирать тела украинских военнослужащих принадлежит лично Владимиру Зеленскому.

    Дипломат в своем Telegram-канале прокомментировала заявление генерал-лейтенанта Александра Зорина, который сообщил, что Россия ожидает официального подтверждения от Украины по передаче тел погибших военных. По его словам, в район обмена уже доставлена первая партия из 1212 тел украинских военных.

    Захарова написала: «Это личное решение Зеленского не забирать тела украинцев, или кто-то из натовцев запретил?» Она выразила сомнения в самостоятельности позиции Киева по этому вопросу, подчеркнув возможность внешнего давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий представил списки идентифицированных погибших бойцов ВСУ, тела которых Киев отказался принимать.

    Россия выполнила свою часть договоренностей, доставив к месту обмена более тысячи тел украинских военных, однако украинская сторона не вышла на контакт.

    В Брянской области иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ, которые Россия готова передать украинской стороне согласно стамбульским договоренностям.

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    8 июня 2025, 03:45 • Новости дня
    В Китае сочли нападки Макрона на Пекин результатом провала Запада на Украине
    В Китае сочли нападки Макрона на Пекин результатом провала Запада на Украине
    @ Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон начал выступать с угрозами в адрес Китая, так как Западу не удалось оказать влияние на результаты конфликта на Украине, говорится в материале на китайском портале Sohu.

    В материале отмечается, что «внезапное изменение позиции Макрона отражает» дилеммы, стоящие перед Парижем. «Российско-украинский конфликт зашел в тупик, и Западу срочно нужно найти объект для «перекладывания ответственности», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Sohu.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон допустил возможность расширения присутствия НАТО в азиатском регионе. Кроме того, Пекин отверг попытки Макрона поставить в один ряд вопросы Тайваня и Украины.

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    8 июня 2025, 02:52 • Новости дня
    Возгорание на заводе «Азот» произошло в Тульской области из-за падения БПЛА
    Возгорание на заводе «Азот» произошло в Тульской области из-за падения БПЛА
    @ ЕвроХим/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    На заводе «Азот» в Новомосковске произошло возгорание в результате падения БПЛА, пожар потушили, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

    Миляев сообщил в Telegram, что уничтожено «несколько воздушных целей». По его словам, пострадали два человека, но их жизням ничего не угрожает. Он также проинформировал, что «превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано».

    Напомним, вечером в субботу над Курской и Орловской областями силами ПВО были сбиты 32 украинских беспилотника.

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    8 июня 2025, 18:28 • Новости дня
    Renault решил производить дроны на Украине

    Franceinfo: Renault будет производить дроны на Украине

    Renault решил производить дроны на Украине
    @ Karl F. Schofmann/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Французский концерн Renault планирует запустить выпуск беспилотников на Украине, используя совместные мощности с оборонным предприятием недалеко от линии боевых действий, сообщает радиостанция Franceinfo.

    Renault планирует организовать производственные линии по выпуску беспилотников на Украине совместно с французским предприятием, специализирующимся на оборонной промышленности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Franceinfo. Мощности разместят в нескольких десятках или сотнях километров от зоны боевых действий.

    Franceinfo подчеркнула, что инициатива реализуется в рамках сотрудничества предприятий Франции и Украины. Некоторые из произведенных дронов предназначены для поставки французской армии, поскольку, по информации радиостанции, Париж отстает в этом секторе.

    Украинская армия, как отмечено в сообщении, намерена получить более четырех миллионов единиц беспилотников к 2025 году. В производстве будут применяться передовые технологии и высокодеструктивные решения.

    В пятницу стало известно, что французский автопроизводитель совместно с оборонной компанией Франции наладит выпуск беспилотников на Украине. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что речь идет о «совершенно беспрецедентном партнерстве», детали которого пока сохраняются в тайне: название автоконцерна пока не раскрывается, официальный анонс должен состояться позже.

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    7 июня 2025, 21:36 • Новости дня
    Избранный президент Польши выступил против членства Украины в ЕС

    Навроцкий заявил о вреде ускоренного приема Украины для Евросоюза

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент Польши Кароль Навроцкий считает, что присоединение Украины к Евросоюзу нанесет ущерб экономике и сельскому хозяйству стран объединения.

    Избранный президент Польши Кароль Навроцкий выступил против скорого вступления Украины в Евросоюз, передает ТАСС.

    В интервью венгерскому изданию он подчеркнул, что Украина должна учитывать интересы других европейских государств, а ускоренное расширение ЕС не отвечает этим интересам.

    Навроцкий отметил, что членство Украины может негативно сказаться на экономике и сельском хозяйстве Польши и других стран. Он указал, что занимал эту позицию как кандидат, и намерен придерживаться ее после вступления в должность президента.

    Навроцкий добавил, что Украина до сих пор не выполнила ряд требований Варшавы, включая вопрос перезахоронения жертв Волынской резни. Он заявил о необходимости компромисса по этим вопросам. В то же время Навроцкий высказал мнение, что Польша должна поддерживать Украину в конфликте с Россией, которую назвал «самой большой угрозой для региона».

    Избранный президент Польши также сообщил о своем критическом отношении к России. Его позиция по Украине отличается от позиции премьер-министра Дональда Туска, который определяет внешнюю политику страны в условиях парламентской республики.

    Ранее действующий президент Польши Анджей Дуда выразил несогласие с заявлениями Кароля Навроцкого о возможной блокировке вступления Украины в НАТО.

    Кандидат от оппозиции Навроцкий одержал победу на президентских выборах, набрав 50,89% голосов во втором туре.

    Навроцкий пообещал не поддерживать вступление Украины в НАТО до разрешения исторических споров между странами.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что победителя польских выборов будут ненавидеть все, но особенно украинцы.

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    8 июня 2025, 15:36 • Новости дня
    На Украине призвали всех взрослых готовиться к мобилизации

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила о необходимости готовности к мобилизации среди всех совершеннолетних граждан, подчеркнув, что исключений быть не должно.

    Все взрослое население Украины, включая женщин и граждан с 18 лет, должно быть готово к мобилизации, заявила глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская, передает РИА «Новости». В опубликованном в Telegram-канале видео она отметила: «Мы уже на том моменте, где и женщины, и люди с 18 лет, должны готовиться (к мобилизации). Вообще все взрослое население. Без исключения». Она также подчеркнула, что не должно быть «касты неприкасаемых» при мобилизации.

    Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало, что параллельно с планом мобилизации военкоматы также собирают взятки для передачи вышестоящему руководству. Карьера начальников военкоматов, как отмечает медиа, напрямую зависит от выполнения хотя бы одного из этих двух планов – призыва или сбора денег.

    Член комитета Верховной рады по нацбезопасности Федор Вениславский еще в январе заявлял о нехватке личного состава в ВСУ, из-за чего привлекались добровольцы в возрасте 18-25 лет. Главком ВСУ Александр Сырский также признавал, что текущая мобилизация не обеспечивает войска необходимым количеством людей. Заместитель командующего ракетными войсками Сергей Мусиенко ранее указывал, что катастрофический недостаток личного состава и невозможность его восполнения – главная проблема украинских военных.

    Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. По новым правилам, все военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате и всегда иметь при себе военный билет, предъявляя его по требованию полиции или сотрудников военкомата. Сроки демобилизации в законе не указаны, а повестка теперь считается врученной даже без личного уведомления, если на ней стоит соответствующий штамп.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе повторных медицинских комиссий резко возросло число украинцев, которых признали годными к военной службе без ограничений или с оговорками.

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    8 июня 2025, 07:58 • Новости дня
    Над регионами России перехватили и уничтожили более 60 украинских беспилотников
    Над регионами России перехватили и уничтожили более 60 украинских беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью и утром над российскими регионами перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотник, сообщило Минобороны России.

    С 23.00 мск до 7.30 мск украинские БПЛА самолетного типа были перехвачены и уничтожены над Московским регионом, над Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской и Курской областями, а также над Крымом, говорится в сообщении военного ведомства в Telegram.

    Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ночью неоднократно сообщал об уничтожении силами ПВО беспилотников. В Новомосковске в Тульской области из-за падения БПЛА произошло возгорание на заводе «Азот».

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    7 июня 2025, 23:27 • Новости дня
    ПВО сбила более 30 беспилотников над Курской и Орловской областями
    ПВО сбила более 30 беспилотников над Курской и Орловской областями
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над Курской и Орловской областями силами ПВО сбиты 32 украинских беспилотника, сообщило Минобороны России

    Минобороны России сообщило в Telegram, что с 20.00 до 23.00 мск 27 дронов сбиты над Курской областью, еще пять – над Орловской.

    Напомним, в ночь на субботу силами ПВО было перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотников самолетного типа.


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    7 июня 2025, 20:38 • Новости дня
    Украинские пленные попросили Зеленского ускорить процесс обмена

    Пленные украинские военные призвали Зеленского ускорить обмен

    Tекст: Вера Басилая

    Пленные украинские военнослужащие призвали Владимира Зеленского ускорить их обмен, выразили недовольство тем, что украинское правительство не проявляет заинтересованности в их возвращении.

    Пленные украинские военнослужащие попросили Владимира Зеленского ускорить процедуру обмена, передает РИА Новости.

    Военнослужащие выразили недовольство тем, что украинское правительство не проявляет заинтересованности в их возвращении.

    Один из военнопленных заявил, что им обещали провести обмен в течение трех месяцев, однако этого не произошло, а на деле складывается впечатление, что страна не стремится их вернуть. Он также отметил, что хотел бы встретиться с родными и близкими на Украине.

    Другой военнопленный выразил надежду, что обмен пройдет как можно скорее, и сказал, что ожидает перемены решения со стороны Зеленского.

    Ранее Минобороны сообщило, что украинская сторона отложила проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на договоренности в Стамбуле и готовность России.

    Мария Захарова заявила, что киевскому режиму не нужны свои граждане ни живые, ни мертвые.

    Генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия передала украинской стороне список из 640 фамилий для обмена и приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тыс. тел погибших, а также готовит к отправке еще четыре эшелона по 1200 тел.

    Эксперты назвали несколько причин, почему Киев не принимает тела погибших.

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    7 июня 2025, 22:01 • Новости дня
    Французский журналист обвинил Киев в затягивании выплат вдовам военных

    Журналист Брайяр заявил о нежелании Киева выплачивать деньги семьям пропавших солдат

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины не спешат признавать погибших среди военных, чтобы не выплачивать компенсации их родственникам, заявил французский журналист Лоран Брайяр.

    Французский журналист Лоран Брайяр обвинил Киев в затягивании оформления статуса пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Украины. По его словам, Украина отказывается оперативно признавать гибель своих солдат, потому что не желает платить компенсации их вдовам и семьям, передает РИА «Новости».

    Брайяр также отметил, что власти страны демонстрируют пренебрежение к собственным военным, предпочитая оставлять тела погибших на поле боя.

    Ранее Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим отказывается забирать тела погибших военных из-за нежелания признавать гибель 6 тыс. человек и выплачивать компенсации вдовам.

    Минобороны России сообщило, что Украина не вышла на контакт и обмен телами погибших солдат не состоялся.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевскому режиму не нужны свои граждане ни живые, ни мертвые.

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    8 июня 2025, 07:20 • Новости дня
    «Северяне» отразили атаки ВСУ на курские Теткино и Новый Путь

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» уничтожила на Теткинском направлении штурмовые группы вооруженных сил Украины, собранные из расформированной роты РХБЗ.

    «Командование 225 ошп (ВСУ) продолжает утилизировать подчиненный личный состав. В полку была расформирована рота РХБЗ, из личного состава которой сформировали штурмовые группы, уничтоженные «Северянами» около Теткино», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Указывается, что украинские военные из 225 ошп «пытались просочиться в Теткино из Искрисковщины», но оказались под огнем артиллерии и под ударами БПЛА. ВСУ, «бросив раненных и уничтоженных побратимов, бежали».

    Кроме того, ВСУ «силами 425 ошп» пытались прорваться в поселок Новый Путь, но большая часть украинских военных была уничтожена, выжившие «сбежали в Павловку». На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено четыре единицы вражеской техники.

    На Сумском направлении российские войска «зачистили несколько приграничных лесополос, продвинулись свыше 400 м». Российские силы выбивают украинских военных из Юнаковки и Яблоновки. В Юнаковке ликвидирована «вся штурмовая группа 156 омбр». Также ВСУ были выбиты «из нескольких огневых позиций» в жилой застройке Новониколаевки, продвижение составило более 700 м.

    На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожено семь штурмовых групп ВСУ, бронированная и инженерная техника противника. Кроме того, российские силы «продвинулись свыше 160 м на направлении Волчанские Хутора».

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Накануне потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» на Теткинском и Глушковском, а также на Сумском направлениях составили более 240 человек.

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    8 июня 2025, 11:39 • Новости дня
    Зорин сообщил о начале отправки к границе поездов с телами ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что железнодорожные составы с телами украинских военных отправятся к границе для передачи украинской стороне.

    Как передает ТАСС, представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил о начале движения репатриационных поездов с телами украинских военнослужащих. Он уточнил, что эти поезда отправятся к границе в течение часа.

    «Скажу вам, что в настоящее время, буквально через час, начинают двигаться еще и репатриационные поезда, в которых также находятся тела военнослужащих, с тем, чтобы выполнить обещания российской стороны, которые мы дали украинцам в ходе переговоров в Стамбуле, а именно – вернуть более шести тысяч тел погибших, найденных в зоне СВО», – заявил Зорин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады заявил, что Владимир Зеленский лично отдал приказ не забирать тела украинских военных. Мария Захарова назвала отказ Киева очередной подлостью. В открытом доступе появились списки погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины, от которых отказался Киев.

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    США, Европа и Япония бьют тревогу. Китай создал дефицит редкоземельных металлов для автомобильной промышленности – и уже есть первые пострадавшие: Ford и Suzuki, останавливающие выпуск своих популярных моделей. Если так пойдет и дальше, то автомобильные заводы встанут по всему миру. Один день простоя стоит десятки миллионов долларов, а неделя – это не просто убытки, а срыв годовых планов. Что затеял Китай? Подробности

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    Мятежники в США почувствовали слабость Трампа

    Калифорния снова стала центром американских протестов. После массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе начались столкновения демонстрантов с полицией. Дональд Трамп даже распорядился ввести в город войска – силы национальной гвардии. По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Как Белому дому не потерять контроль над ситуацией? Подробности

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    «Всегда готовы встретить противника». Путь сотрудника Курской АЭС на фронт и обратно

    «Хочу показать на практике, что протезы не являются препятствием для участия в соревнованиях». Ветеран спецоперации, сотрудник Курской АЭС Илья Хорохонов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как бокс помог ему во время боевых действий и помогает при возвращении в мирную жизнь после тяжелого ранения. И почему он поддерживает боевые навыки. Подробности

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    Израиль вооружает Европу против России

    Европе и НАТО в целом остро не хватает вооружений – и этим немедленно воспользовался Израиль. Поставки израильского оружия в страны ЕС выросли до рекордного уровня, и Тель-Авив нимало не смущает тот факт, что эти вооружения в Европе предназначены явно для агрессии против России. Упуская из виду то, какой может стать реакция Москвы на происходящее. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

      На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

    • Европа не смогла отказаться от русского газа

      Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

    • Маск против Трампа. Чья возьмет?

      Самый богатый человек мира поссорился с самым влиятельным. Примерно в таких словах в СМИ комментируют конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Дружба переросла во вражду и истерику буквально за несколько суток.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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