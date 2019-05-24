Порошенко вознамерился «тянуть плуг» Украины в НАТО

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен и дальше продолжать курс Украины в НАТО и ЕС, чтобы защитить независимость страны.

«Если не научитесь идти в НАТО, то потеряете независимость. [НАТО – это] залог независимости, суверенитета, территориальной целостности, чтобы наши хлопцы не гибли [в Донбассе]. По этому поводу готовы тянуть плуг», – приводит его слова ТАСС.

По мнению Порошенко, указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочных выборах в Верховую раду является неконституционным.

Экс-президент отметил, что его впереди ждет «тяжелая работа в оппозиции». Он подчеркнул, что демократические силы должны объединиться на предстоящих выборах. Это нужно для того, чтобы не распылять голоса украинцев в пользу оппонентов.

Также Порошенко намерен обновить состав и название своей партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».

«Устранение всех этих препятствий [для объединения демократических сил] – это обновленная партия с новым названием, с новым руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров и добровольцев», – сказал он.

Напомним, во время своей инаугурации Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и досрочных выборах 21 июля. Председатель Рады Андрей Парубий заявил, что Зеленский нарушает конституцию Украины, и пригрозил конституционным кризисом на Украине. При этом большинство украинцев поддержали решение о роспуске Рады.

23 мая указ о роспуске Рады и проведении внеочередных парламентских выборов 21 июля вступил в силу.

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