Захарова ответила на требование Супрун исключить Россию из Совбеза ООН

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила в национализме и русофобии и. о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун, призвавшую исключить Россию из Совбеза ООН.

«Националист и русофоб. Настоящий провокатор. Но больше всего вреда она нанесла не России, а украинскому народу», – написала Захарова в Facebook о Супрун, комментируя ее призыв исключить Россию из Совбеза ООН.

Ранее Супрун на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что ООН «не должна терпеть» Россию в Совбезе.

Украина не первый год пытается ослабить позиции России в СБ ООН, однако даже США указывали Киеву, что Москву никто не попытается хотя бы лишить права вето, не говоря уж о попытке лишить Россию постоянного членства в Совбезе.