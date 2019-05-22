Супрун призвала ООН перестать «терпеть» Россию в Совбезе

ООН «не должна терпеть» Россию в Совбезе, заявила и.о. главы минздрава Украины Ульяна Супрун на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

Кроме того, она призвала «ВОЗ и другие международные организации говорить «нет» российским деньгам, которые наполняют западные счета».

Супрун призвала расширить санкции против России, передает ТАСС.