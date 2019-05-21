США увеличат число боевых кораблей ВМС

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21 мая, вторник  |  Последнее обновление — 12:30  |  vz.ru
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Атака США на Huawei предвещает изменение всей мировой торговли

Гигантский бизнес китайской корпорации Huawei попал под ударФото: Kin Cheung/AP/ТАСС
Американские санкции против крупнейшего китайского производителя мобильных устройств Huawei означают выход торговой войны между США и КНР на новый уровень. Санкции всерьез угрожают гигантскому бизнесу с оборотом более 100 млрд долларов в год. Происходящее – только первый признак глобального процесса, который изменит всю мировую торговлю. Подробности...
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Зачем Трамп признался в кибервторжении в Россию

Киберкомандование США допустило нелепые ошибки при атаке на РоссиюФото: U.S. Army/Flickr
Впервые в истории президент США публично признался в том, что отдал приказ о хакерской диверсии против россиян. Вообще-то до сих пор все президенты в мире предпочитали открещиваться от подобных хакерских атак, вроде недавнего блэкаута в Венесуэле. Но Трамп, похоже, не смог не похвастаться могуществом своих спецслужб. Должна ли Россия нанести ответный, пусть и виртуальный удар по США? Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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Как австрийского политика поймали на «племянницу русского олигарха»

Кадр из скандальной видеозаписиФото: кадр из видео
Фантастический скандал, разгоревшийся в Австрии, напрямую дискредитирует местную элиту и спекулирует на традиционных западных предрассудках о России. Но более всего он интересен еще и весьма дорогостоящей организацией провокации. Которая очень сильно напоминает профессиональную работу спецслужб. Каким образом?  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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О здравой психиатрии и безумной идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ученые спорят о том, является ли расстройство половой идентификации действительно психическим расстройством или это «разновидность нормы». Но на самом деле это вопрос не столько научный, сколько идеологический. Подробности...
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В финале «Игры престолов» бабло победило зло

Антон Крылов, журналист
Если вы еще не смотрели финальную серию и не любите спойлеры, то не читайте пока этот текст. За девять лет «Игра престолов» превратилась из самого нестандартного проекта на телевидении в мейнстрим. А мейнстрим не может нарушать законы шоу. Подробности...
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Третья мировая начнется с «веерных» отключений

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Приказал минфин США Цукербергу – хлоп – и нет «Фейсбука» и WhatsApp для тех, кто не поддерживает американскую политику, приказал Apple – и в стане врагов зависли все «Айпады» и «Маки». А приказали Гейтсу – и все компьютеры «окаменели». Подробности...
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            США увеличат число боевых кораблей ВМС

            21 мая 2019, 12:18

            Текст: Алина Назарова

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            Соединенные Штаты планируют чуть более чем за 10 лет увеличить число боевых кораблей ВМС до 355, заявил американский вице-президент Майк Пенс.

            По его словам, нынешний бюджетный запрос на кораблестроение крупнейший более чем за 20 лет.

            «На самом деле бюджетный запрос ... даст ВМС США ресурсы, чтобы купить 12 новых боевых кораблей. Мы профинансируем 55 кораблей в рамках оборонной программы будущих лет и доведем ВМС США до 355 боевых кораблей чуть больше чем за десятилетие», – заявил Пенс, передает РИА «Новости».

            На ноябрь 2018 года в составе ВМС США находились 287 кораблей, в том числе 66 подводных лодок. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно называл это число недостаточным.

            Между тем в начале мая стало известно, что Трамп отказался списывать авианосец «Гарри Труман», что обойдется бюджету в 20 млрд долларов в ближайшие 20 лет. На эти деньги ВМС США собирались приобрести новые беспилотные корабли и передовые технологии. 

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