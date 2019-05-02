Польша задействовала резервную нефть после приостановки поставок из России

Польские власти начали использовать резервную нефть после приостановки поставок из России, пишут СМИ.

Министерство энергетики для обеспечения нормальной работы нефтеперерабатывающих заводов задействует порядка 800 тыс. тонн нефти из резервных запасов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

19 апреля Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти. Сообщалось, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было намеренным. Во вторник Белоруссия приостановила прием нефти из России. Транзит планируется восстановить 2 мая.

Премьер России Дмитрий Медведев допустил, что за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба» возможно наказание вплоть до уголовного.

Позднее стало известно, что Польша задействует аварийные запасы нефти в связи с приостановкой поставок сырья из России.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, сможет ли Евросоюз выжить без российской нефти.