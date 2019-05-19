Захарова ответила на вопрос о жестких высказываниях Помпео во время визита в Россию

Госсекретарь США Майкл Помпео не позволял себе жесткой риторики по отношению к России в ходе визита в Сочи, где он встречался с главой МИД Сергеем Лавровым и был принят президентом Владимиром Путиным, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Конечно нет. Чудесные милые люди, которые умеют разговаривать, которые владеют материалом», – сказала она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос о том, использовал ли Помпео в Сочи жесткие высказывания, которые, в частности, он озвучивал ранее в связи с позицией России по Венесуэле.

«Я бы эту встречу охарактеризовала так: есть понимание и есть конкретный процесс налаживания контактов и связи», – приводит ее слова ТАСС.

Тем не менее, подчеркнула Захарова, о потеплении в российско-американских отношениях речи не идет.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кое-что в отношениях России и США прояснится ровно через месяц на саммите «Большой двадцатки» в Осаке.

Во вторник президент Владимир Путин принял госсекретаря США Майкла Помпео, прибывшего с визитом в Россию. В Кремле по итогам встречи Путина с Помпео сообщили, что «прорыва пока не чувствуется, но деловой настрой проявился с американской стороны».