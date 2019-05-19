Песков пообещал скорое «прояснение» в отношениях России и США

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кое-что в отношениях России и США прояснится ровно через месяц на саммите «Большой двадцатки» в Осаке.

«Мы надеемся, что такая встреча будет, однако, здесь может быть много вопросов, потому что это может быть встреча на ногах, совсем краткая. Это может быть встреча где-то в кулуарах, или это может быть заранее согласованная, с подготовленной повесткой дня, полноформатная встреча, что, наверное, было бы больше необходимо, исходя из общих интересов», – добавил также Песков, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что Москва ждет инициативы из Вашингтона о возможности встречи президентов, но пока никаких предложений от США нет.

По словам Пескова, на переговорах Путина и госсекретаря США Майка Помпео обсуждались в первую очередь вопросы стратегической стабильности и разоруженческой тематики.

Помощник президента России Юрий Ушаков добавил, что всем выгодно, чтобы Путин и Трамп сели и спокойно поговорили.

Песков также отметил, что говорить о перспективах российско-американских отношений в свете грядущей избирательной кампании в США пока сложно.

Ранее он говорил, что пока никакой подготовки к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не ведется.