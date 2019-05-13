Песков прокомментировал намерение Трампа встретиться с Путиным

Пока никакой подготовки к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не ведется, никаких договоренностей также нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он добавил, что, судя по заявлению Пекина, невозможна и трехсторонняя встреча Россия – Китай – США, передает РИА «Новости».

В понедельник Трамп заявил, что собирается на саммите «большой двадцатки» в Осаке в июне встретиться с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Перед этим СМИ сообщили, что США запросили у России встречу двух лидеров.