Путин принял Помпео

Во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео президент России Владимир Путин сообщил, что у него сложилось впечатление, будто его коллега из США Дональд Трамп настроен на восстановление российско-американских отношений.

Путин подчеркнул, что Россия на восстановление полноформатных отношений с Америкой настроена. Он выразил надежду на то, что визит госсекретаря США будет способствовать развитию отношений двух стран, передает РИА «Новости».

Путин считает, что у России с Соединенными Штатами существуют общие интересы, в рамках которых страны могут вместе работать и продуктивно сотрудничать. Он также отметил, что Америка стала крупнейшим производителем нефти, в связи с чем Москве и Вашингтону есть что обсудить с точки зрения стабильности сырьевых рынков.

По словам главы государства, доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера подтвердил отсутствие следов сговора американского президента с российской стороной.

Ранее сообщалось, сколько может продлиться встреча Путина с Помпео и кто будет на ней присутствовать.