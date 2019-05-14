Песков раскрыл подробности встречи Путина и Помпео

Во встрече президента России Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео также примут участие глава МИД Сергей Лавров, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Будет Нарышкин, будет Лавров и будет Ушаков», – приводит РИА «Новости» заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова журналистам.

На вопрос о том, долго ли будет идти встреча Путина и Помпео, Песков ответил, что от получаса до трех часов, сообщается в Twitter журналиста Дмитрия Смирнова.

«От 30 минут до 3 часов»: Песков на вопрос «Долго ли придется ждать окончания встречи Путина и Помпео?» pic.twitter.com/Ht8c2ZwUMN — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 мая 2019 г.

Встреча состоится во вторник вечером в Сочи.

Ранее завершились переговоры Лаврова и Помпео. По итогам глава МИД России рассказал о встрече на пресс-конференции.